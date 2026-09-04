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Incidente mortale sulla Statale 106 a Riace, perde la vita un 25enne di Siderno

Il tragico schianto si è verificato nei pressi dell’ingresso sud della cittadina. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter coinvolto in un impatto con un’automobile

La tragedia lungo la Statale 106

Un giovane di 25 anni originario di Siderno ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 106, nel territorio comunale di Riace.

Come riportato da telemia76, il drammatico episodio si è verificato nei pressi dell’ingresso sud della cittadina, dove, per cause ancora da accertare, uno scooter si è scontrato con un’automobile.

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Inutili i tentativi di soccorso

Subito dopo l’incidente è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul luogo dello schianto per prestare assistenza al giovane. Nonostante i tentativi di soccorso, per il venticinquenne non ci sarebbe stato nulla da fare.

L’impatto si è rivelato fatale e la notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Siderno, città di provenienza della vittima, e nell’intero comprensorio della Locride.

Accertamenti affidati ai Carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Roccella Ionica, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze che hanno determinato la collisione tra i due mezzi ed eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica né sulle condizioni delle altre persone coinvolte.

Nuova tragedia sulla Statale 106

L’incidente mortale a Riace riporta l’attenzione sul tema della sicurezza lungo la Statale 106, un’arteria fondamentale per i collegamenti della costa ionica calabrese e quotidianamente attraversata da migliaia di automobilisti.

La morte del giovane rappresenta un’altra dolorosa tragedia per il territorio. Saranno le verifiche delle autorità competenti a fornire un quadro più preciso dell’accaduto.