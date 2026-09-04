Meteo Italia, caldo estivo fino a martedì 8 settembre poi arrivano piogge e aria fresca

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L’anticiclone subtropicale domina il Paese e favorisce giornate soleggiate con temperature fino a 36°C. Il cambiamento inizierà martedì, mentre da mercoledì 9 settembre una perturbazione atlantica potrebbe riportare temporali e un sensibile calo termico

L’Italia si prepara a vivere una nuova fase dal sapore pienamente estivo. Il rafforzamento dell’anticiclone subtropicale garantirà tempo stabile, tanto sole e un progressivo aumento delle temperature almeno fino a martedì 8 settembre.

Il caldo raggiungerà il suo apice durante il fine settimana, quando in diverse città le massime potranno toccare i 34-36°C. Una situazione anomala per l’inizio di settembre, destinata però a cambiare nel corso della prossima settimana.

Anticiclone africano sull’Italia

L’espansione dell’alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale favorirà condizioni atmosferiche stabili su quasi tutto il territorio nazionale. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento lungo le coste tirreniche, sulla Liguria, in Sicilia e sulla bassa Calabria.

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I venti saranno prevalentemente deboli e settentrionali, mentre i mari risulteranno in gran parte poco mossi o quasi calmi. Soltanto l’Adriatico meridionale e lo Ionio potranno mantenersi localmente mossi.

Le temperature massime sono previste in ulteriore aumento, con valori superiori alle medie stagionali soprattutto nelle pianure e nelle aree interne.

Meteo al Nord

Sulle regioni settentrionali l’alta pressione assicurerà una giornata stabile e ampiamente soleggiata. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, senza precipitazioni significative.

I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili e i mari saranno generalmente calmi. Il caldo diventerà più intenso nelle pianure, in particolare lungo la Pianura Padana.

Le temperature massime saranno comprese tra i 29°C di Genova e i 34-36°C attesi in numerose città del Nord, con possibili condizioni di afa nei centri urbani.

Meteo al Centro e in Sardegna

Anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Qualche nube potrà transitare lungo le coste tirreniche, senza tuttavia determinare fenomeni rilevanti.

I venti saranno deboli e proverranno principalmente dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno poco mossi o calmi.

Le temperature continueranno a salire: le massime oscilleranno tra i 30°C di Ancona e Campobasso e i 35-36°C di Roma e Firenze. Valori elevati sono previsti anche nelle zone interne della Sardegna.

Meteo al Sud e in Sicilia

L’anticiclone garantirà prevalenti condizioni di bel tempo anche sulle regioni meridionali. Il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, anche se una maggiore presenza di nubi potrà interessare la Sicilia e la bassa Calabria.

I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. L’Adriatico meridionale e lo Ionio potranno risultare mossi, mentre il Tirreno sarà generalmente calmo o poco mosso.

Le temperature massime saranno comprese tra 29 e 32°C nella maggior parte delle città, con valori localmente superiori nelle zone interne.

Weekend con temperature fino a 36°C

Tra sabato 5 e domenica 6 settembre l’ondata di caldo entrerà nella sua fase più intensa. Una nuova pulsazione dell’anticiclone africano manterrà l’atmosfera stabile e limiterà fortemente la possibilità di precipitazioni.

Il fine settimana sarà quindi caratterizzato da cieli prevalentemente sereni e temperature tipiche della piena estate. I valori massimi potranno raggiungere i 34-35°C, con punte prossime ai 36°C nelle aree maggiormente esposte.

Tra le città più calde figurano Milano, Bologna, Firenze e Roma. Temperature elevate sono attese anche nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Nelle ore centrali della giornata il caldo potrà risultare particolarmente intenso, soprattutto nei centri urbani e nelle aree con scarsa ventilazione. Le notti potrebbero inoltre mantenersi miti, con temperature minime elevate nelle grandi città e lungo le coste.

Caldo anche all’inizio della prossima settimana

La fase stabile dovrebbe proseguire anche tra lunedì 7 e martedì 8 settembre. L’anticiclone inizierà però a mostrare i primi segnali di indebolimento, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Le prime precipitazioni potrebbero interessare l’arco alpino già da lunedì, assumendo carattere di rovescio o temporale. Sul resto del Paese continueranno invece a prevalere il sole e temperature ancora superiori alla media.

Martedì potranno manifestarsi ulteriori segnali di instabilità al Nord, anticipando un cambiamento più organizzato.

Da mercoledì 9 settembre possibile svolta con piogge e temporali

Il quadro meteorologico potrebbe cambiare in maniera più evidente da mercoledì 9 settembre, quando una perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l’Italia.

Le correnti più fresche e instabili provenienti dal Nord Europa favoriranno la formazione di piogge e temporali, inizialmente sulle regioni settentrionali e successivamente su parte del Centro.

Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un rinforzo dei venti e da un calo delle temperature, più marcato nelle zone interessate dalle precipitazioni. L’aria fresca potrebbe poi raggiungere gradualmente anche il Sud, ponendo fine alla fase di caldo anomalo.

La distribuzione e l’intensità dei temporali richiederanno comunque ulteriori aggiornamenti, poiché la traiettoria della perturbazione potrà modificare sia le aree coinvolte sia le tempistiche del peggioramento.

Un ultimo assaggio d’estate prima del fresco

Il primo fine settimana di settembre offrirà dunque condizioni ideali per trascorrere del tempo al mare o all’aria aperta, ma sarà necessario prestare attenzione al caldo nelle ore centrali.

L’estate meteorologica è terminata il 31 agosto, ma l’anticiclone africano continuerà temporaneamente a proporre temperature pienamente estive. La svolta attesa da metà della prossima settimana potrebbe riportare il clima verso valori più vicini alle medie del periodo, segnando una prima vera anticipazione dell’autunno.