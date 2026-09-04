Maxi incendio nell’Ennese, distrutti tre capannoni di un allevamento avicolo

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Le fiamme hanno colpito un’azienda per la produzione di uova a Piazza Armerina. Si stimano oltre 300 mila capi perduti. Un secondo rogo ha interessato la zona di Assoro

Incendio in contrada Colla a Piazza Armerina

Un vasto incendio nell’Ennese ha distrutto tre capannoni appartenenti a un allevamento intensivo destinato alla produzione di uova. Il rogo è divampato in contrada Colla, nel territorio comunale di Piazza Armerina, propagandosi rapidamente all’interno dell’impianto.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Sono in corso gli accertamenti necessari a ricostruire l’origine delle fiamme e la dinamica dell’accaduto.

Il difficile intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Piazza Armerina e di Enna, supportate da diverse autobotti per garantire il continuo rifornimento idrico e da mezzi speciali impiegati nelle operazioni di spegnimento.

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I soccorritori hanno lavorato in condizioni particolarmente difficili a causa delle temperature molto elevate e del rischio di cedimenti strutturali. L’intervento ha permesso di circoscrivere il fronte del fuoco, impedendo alle fiamme di raggiungere le altre strutture presenti nell’area aziendale.

Distrutti tre capannoni e oltre 300 mila polli

Il bilancio dei danni è pesantissimo. I tre edifici utilizzati per il ricovero del pollame sono stati completamente distrutti, con il crollo delle coperture e la grave compromissione delle pareti perimetrali.

Secondo le prime stime, nell’incendio sarebbero morti oltre 300 mila polli da allevamento, destinati alla produzione di uova. Oltre alla perdita degli animali, sarà necessario valutare l’entità dei danni economici subiti dall’azienda e le condizioni di sicurezza dell’intero complesso.

Indagini aperte sulle cause del rogo

Terminata la fase più delicata delle operazioni di spegnimento, l’attenzione si concentra ora sulle verifiche tecniche. Gli accertamenti dovranno stabilire il punto dal quale è partito l’incendio e chiarire se alla base dell’evento vi sia stato un guasto, un incidente o un’altra causa.

L’area interessata dovrà inoltre essere controllata per escludere nuovi focolai e consentire le successive valutazioni sulla stabilità dei capannoni danneggiati.

Un secondo incendio vicino a un agriturismo ad Assoro

Nelle stesse ore, un altro incendio ad Assoro ha interessato una zona situata nei pressi di un agriturismo. Le fiamme hanno lambito la struttura, rendendo necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco provenienti da Enna e Leonforte.

Anche in questo caso sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti utili a determinare le cause del rogo. La presenza ravvicinata di due incendi conferma una giornata particolarmente impegnativa per il dispositivo antincendio dell’intera provincia di Enna.