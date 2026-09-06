Nuoto in acque libere il catanzarese Eugenio Rotella protagonista tra Le Castella e Avola

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il nuotatore catanzarese conquista due primi posti di categoria ottenendo un quarto e un sesto posto assoluto

Due gare, due vittorie di categoria e altrettanti piazzamenti nelle prime posizioni della classifica generale. Eugenio Francesco Rotella, atleta catanzarese del Gruppo Atletico Sportivo SSD, si è distinto nelle competizioni di nuoto in acque libere disputate a Le Castella (KR) e ad Avola (SR), confermando continuità e competitività anche su distanze differenti.

A Le Castella quarto posto assoluto

Nella gara disputata nelle acque di Le Castella, suggestiva località della costa ionica calabrese, Rotella ha concluso la prova con il tempo di 23 minuti e 56 secondi.

Il risultato gli ha permesso di conquistare il quarto posto assoluto su 54 partecipanti, sfiorando il podio generale. Il nuotatore catanzarese ha inoltre ottenuto il primo posto nella propria categoria, imponendosi grazie a una prestazione regolare e di alto livello.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La competizione di Le Castella ha richiesto capacità di orientamento, gestione del ritmo e adattamento alle condizioni del mare, elementi fondamentali nelle gare in acque libere.

Ad Avola primo posto di categoria nei 5000 metri

Il secondo importante risultato è arrivato il 6 settembre ad Avola, in Sicilia, durante una gara di nuoto in acque libere sulla distanza di 5000 metri.

Rotella ha completato la prova in 1 ora, 11 minuti e 37 secondi, ottenendo il sesto posto assoluto su 55 concorrenti e il primo posto nella categoria 25M.

La gara siciliana, più lunga e impegnativa rispetto a quella disputata a Le Castella, ha messo alla prova soprattutto la resistenza e la capacità di distribuire le energie. Il piazzamento ottenuto assume quindi un valore particolare e testimonia una buona preparazione atletica.

Due gare e due vittorie per il nuotatore catanzarese

Il bilancio delle due competizioni è particolarmente positivo per Eugenio Rotella: un quarto e un sesto posto nella classifica assoluta, accompagnati da due primi posti di categoria.

Risultati che premiano il lavoro svolto e confermano la crescita dell’atleta catanzarese in una disciplina complessa come il nuoto in mare, nella quale preparazione fisica, tecnica, resistenza e capacità di affrontare condizioni variabili devono procedere insieme.

Le prestazioni ottenute a Le Castella e Avola rappresentano così un’importante conferma per Rotella e un motivo di soddisfazione per il movimento sportivo catanzarese.