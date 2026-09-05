Nuova missione di pace a Mosca: i negoziatori di Trump incontrano Putin, poi voleranno a Kiev

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Una nuova speranza per la fine del conflitto in Ucraina potrebbe nascere da un vertice ad alto livello in corso a Mosca. Jared Kushner e Steve Witkoff, i principali negoziatori inviati dal presidente americano Donald Trump, sono arrivati nella capitale russa per un colloquio diretto con Vladimir Putin. L'incontro segna l'ultimo sforzo diplomatico per trovare una soluzione alla guerra che dura ormai da anni. In un gesto di apertura, il Cremlino ha annunciato che Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi contro Kiev per i prossimi tre giorni, a partire dalla mezzanotte di oggi, in concomitanza con la visita degli inviati americani.

Una missione diplomatica senza precedenti

La missione di pace ha un duplice obiettivo: da un lato, discutere con il leader del Cremlino le condizioni per un possibile cessate il fuoco; dall'altro, preparare il terreno per un futuro accordo che possa portare stabilità nella regione. La scelta di Kushner, genero dell'ex presidente, e di Witkoff, imprenditore e consigliere informale, sottolinea quanto l'amministrazione Trump consideri prioritario questo dossier.

Dopo l'incontro con Putin, i due inviati si sposteranno per la prima volta a Kiev, dove incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa tappa è carica di significato: rappresenta un segnale di apertura verso l'Ucraina e la volontà di ascoltare direttamente le esigenze di una nazione devastata dalla guerra.

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Colloqui delicati in un clima di tensione

Le tensioni tra Russia e Occidente restano elevate, ma la presenza di negoziatori di alto profilo come Kushner e Witkoff indica che entrambe le parti potrebbero essere pronte a fare passi avanti. La sospensione degli attacchi su Kiev potrebbe essere interpretata come un segnale distensivo, ma le posizioni su territori contesi, sanzioni e garanzie di sicurezza restano distanti. Fonti vicine alla delegazione americana parlano di una finestra di opportunità per una tregua, anche se il percorso verso un accordo definitivo appare ancora in salita.

Intanto, la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi. L'Europa, che ha sempre sostenuto Kiev, guarda con cautela a questa iniziativa, temendo che eventuali concessioni possano indebolire la sovranità ucraina. Non è escluso che i prossimi giorni portino novità significative sul fronte diplomatico.

Il ruolo di Trump e le prospettive future

Donald Trump, che ha sempre dichiarato di voler porre fine al conflitto in tempi rapidi, potrebbe usare questa missione come trampolino per un possibile ritorno sulla scena politica internazionale. La sua strategia è chiara: capitalizzare sul desiderio di pace di molti elettori americani e rafforzare la propria immagine di mediatore globale.

Resta da vedere se i colloqui produrranno risultati concreti. I precedenti tentativi di mediazione non hanno portato a svolte decisive, ma questa volta la posta in gioco è altissima. Con la tregua annunciata, cresce la pressione sui negoziatori, e il mondo intero attende con il fiato sospeso l'esito di questi incontri.