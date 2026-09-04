Attacco con drone a Kiev: colpita la sede dello Sbu, la replica di Zelensky

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La capitale ucraina torna sotto attacco. Nelle ultime ore, un drone russo ha colpito la sede centrale dello Sbu, i servizi d'intelligence ucraini, situata nel centro di Kiev. Lo ha confermato direttamente il presidente Volodymyr Zelensky, che ha parlato di un'azione deliberata contro le infrastrutture di sicurezza del paese.

Un nuovo capitolo dell'escalation russa

Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto ha provocato danni significativi all'edificio ma non si registrano vittime. Le autorità locali stanno verificando l'entità della situazione e hanno già avviato le procedure di messa in sicurezza della zona. L'attacco arriva in un momento di forte tensione, con Mosca che intensifica le operazioni sul terreno e ora anche nel cuore istituzionale di Kiev.

Per Kiev si tratta di un'ulteriore provocazione, che segue di poche settimane altri episodi di bombardamenti mirati. La difesa aerea ucraina ha abbattuto numerosi droni nelle scorse notti, ma questo specifico velivolo è riuscito a penetrare le difese, colpendo un obiettivo sensibile.

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La risposta di Zelensky: unità e supporto internazionale

In una dichiarazione immediata, Zelensky ha definito l'attacco "un altro gesto di terrore" e ha invitato la comunità internazionale a non restare indifferente. "La Russia sta combattendo non solo contro i nostri soldati, ma contro la nostra stessa esistenza come stato sovrano. Colpire lo Sbu significa tentare di decapitare la nostra capacità di difenderci", ha affermato.

Il presidente ha rinnovato l'appello agli alleati per la fornitura di sistemi di difesa più avanzati e per l'abbattimento delle restrizioni sull'uso di armi a lunga gittata. "Ogni giorno di ritardo nelle consegne si traduce in nuovi attacchi come quello di oggi", ha aggiunto.

Implicazioni per la sicurezza europea

L'evento riaccende i riflettori sulla vulnerabilità delle capitali in tempo di guerra e sull'efficacia delle nuove tecnologie belliche. Gli analisti sottolineano che l'uso di droni per colpire obiettivi nel centro di Kiev rappresenta una svolta tattica, che richiede una risposta coordinata a livello di intelligence e di protezione civile.

Mentre la popolazione di Kiev cerca di tornare alla normalità, nonostante i continui allarmi, la comunità internazionale osserva con preoccupazione un conflitto che non mostra segni di de-escalation. Gli occhi sono puntati sulle prossime mosse di Mosca e sulla capacità di Kiev di mantenere salde le proprie istituzioni.