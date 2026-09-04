Running Coop: pronti, partenza, via! In gara Marcialonghisti da 30 paesi

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Domani la 24.a Marcialonga Running Coop tra le Valli di Fiemme e Fassa

Gli atleti keniani per riconfermarsi, ma il parterre di gara è ricco e pronto alla sfida

La celebre corsa trentina tra 26 km, mezza maratona, staffette, trofei e tanto coinvolgimento

Circa 30 nazioni attese per una grande festa di sport, garantita ampia copertura mediatica

Scarpe ben allacciate, pettorale in vista e ultimi dettagli sistemati. Domani la Marcialonga Running Coop torna a far correre l’Italia e il mondo tra le Valli di Fiemme e Fassa (TN) in un mix di agonismo, entusiasmo e tanto divertimento. È tutto pronto per la 24.a edizione della celebre manifestazione podistica, che attende nello scenario indimenticabile delle Dolomiti partecipanti provenienti da circa 30 nazioni.

Tra sfide individuali, staffette e appuntamenti di contorno, i concorrenti della Marcialonga Running Coop 2026 si apprestano a vivere un’altra giornata di sport e grande spettacolo. L’appuntamento con le partenze è fissato alle 16.30 da Moena, la “Fata delle Dolomiti”, dove è anche atteso lo spettacolare aviolancio dei paracadutisti A.N.P.d'I.

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La distanza regina della proposta di Marcialonga resta la 26 km, che attende al via più di mille runners. Il percorso, prevalentemente in leggera discesa, riserva il suo ultimo sforzo proprio nel finale, con una salita di 140 metri di dislivello che porta i concorrenti nel cuore di Cavalese. I grandi favoriti si confermano ancora una volta le gazzelle keniane, con Abraham Ebenyo Ekwam, due volte 2° nel 2024 e nel 2025, e Dennis Cox Lopua, a podio nelle ultime tre edizioni. La competizione però non manca di certo e saranno al loro fianco il talento di casa Nicolò Zorzi, 4° lo scorso anno, Matteo Vecchietti, Alessandro Fagherazzi e il peruviano Samuel Silva Requelme Elmer.

Leggermente più complicato, invece, fare previsioni sulla corsa femminile, dove un talentuoso pool di atlete si può giocare la vittoria. Tra queste la campionessa in carica Claudia Andrighettoni con il podio dello scorso anno composto dalla torinese Sarah Aimee L’epee e dalla veneta Debora Sartori. Pronte a dire la loro anche la trentina Katia Tavernar, la trevigiana Sara Boer e le altoatesine Ingrid Lanthaler e la campionessa in carica della mezza maratona Greta Haselrieder. Per la brunicense si prospetta una gara speciale, correrà infatti anche per il Team Catch Us If You Can, squadra che alla vigilia dell’ultimo appuntamento guida la classifica della combinata Punto3 Craft, originale format che unisce i risultati dei partecipanti nei tre eventi di Marcialonga.

Non sarà da meno la partecipazione alla mezza maratona, che decreterà i suoi vincitori al traguardo di Masi di Cavalese dopo 21 km in costante e leggera discesa. Impazienti di ricevere il consueto incitamento dall’estroverso pubblico delle valli il campione uscente Geoffrey Githuku Chege, atleta keniano già vincitore anche dell’edizione 2024, e il giovane connazionale Collins Kiplangat, 2° lo scorso anno proprio dietro a Chege. Fermato da un piccolo infortunio al tendine della caviglia invece Alberto Della Pasqua, ma si preparano alla sfida l’idolo locale Peter Lanziner, due volte a podio, e i talentuosi Luca Ceolan, Giuseppe Messinese e Giovanni Bozzoli. Tra le donne si appresta a esordire alla Running Coop la giovane trentina Luna Giovanetti, atleta polivalente, medaglia d’argento ai Mondialini di corsa in montagna U18, la forlivese Chiara Camporesi, 2.a nel 2025, e Barbara Diquigiovanni.

Le iscrizioni online resteranno aperte fino alle 18 di questa sera, mentre sarà possibile iscriversi in loco anche domani, fino alle 14. Il parterre, dunque, potrebbe arricchirsi ulteriormente di altri nomi di spicco, aumentando il livello di una sfida che si preannuncia già tutta da vivere.

Ad ampliare l’intenso programma di giornata, reso possibile anche grazie al prezioso lavoro dei volontari, torna con la 2.a edizione il Run Ex Alto Trophy, gara nella gara che vedrà correre in divisa gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, ma anche il Coop Running Trophy, la sfida dedicata ai possessori della tessera Coop. La competizione interna mette in palio il trofeo in legno di cirmolo e tra gli aspiranti al prestigioso premio ci sarà anche un nutrito contingente di oltre trenta corridori appartenenti a Coop Norvegia. Una presenza scandinava particolarmente consistente, attesa anche nelle staffette, una formula, al fianco della solidarietà, che anno dopo anno continua a raccogliere sempre più adesioni. E poi tanto divertimento per i più piccoli con la Minirunning (partenze dalle 14.30) e ancora con il fornito Expo Village, aperto per tutta la giornata, passando nel tardo pomeriggio per il Pasta Party al Palafiemme di Cavalese e le cerimonie di premiazione che inizieranno alle 20.30. Per chi seguirà la Marcialonga da casa, non mancherà ampia copertura mediatica e televisiva sui canali Sky e Rai.

Info: www.marcialonga.it