Catanzaro, Piazza Matteotti chiusa al traffico l’8 settembre per le indagini sismiche
Modifiche temporanee alla circolazione nel centro cittadino dalle 5:00 alle 7:30. Previsti il divieto di sosta con rimozione e percorsi alternativi per i veicoli
Indagini tecniche in Piazza Matteotti
Nella mattinata di martedì 8 settembre 2026, Piazza Matteotti a Catanzaro sarà temporaneamente interdetta al traffico per consentire lo svolgimento di specifiche indagini sul terreno.
Le attività, coordinate dal settore Pianificazione del Territorio e Demanio, rientrano nella redazione dello Studio di Microzonazione Sismica di livello 3. Si tratta di un approfondimento tecnico finalizzato a valutare come la composizione del sottosuolo e le caratteristiche geologiche locali possano modificare gli effetti di un terremoto nelle diverse aree urbane.
Lo studio rappresenta uno strumento importante per migliorare la conoscenza del territorio, supportare la pianificazione urbanistica e individuare le zone potenzialmente più esposte agli effetti delle onde sismiche.
Divieto di transito e di sosta dalle 5 alle 7:30
Per permettere l’esecuzione delle rilevazioni in condizioni di sicurezza, il Comando di Polizia Locale di Catanzaro ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.
Dalle ore 5:00 alle ore 7:30 dell’8 settembre 2026 saranno in vigore:
- il divieto di sosta con zona rimozione su entrambi i lati di Piazza Matteotti;
- l’interdizione del transito veicolare nell’area interessata dalle operazioni.
La fascia oraria scelta dovrebbe limitare l’impatto sulla circolazione nelle ore di maggiore affluenza. Gli automobilisti sono comunque invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo i propri spostamenti.
Percorsi alternativi da Via Indipendenza e Fontana Vecchia
Il traffico proveniente da Via Indipendenza e diretto verso Piazza Matteotti potrà proseguire attraverso Via Paparo oppure utilizzare Via Alessandro Turco.
I veicoli in transito su Via Fontana Vecchia dovranno invece procedere lungo il percorso Via Alessandro Turco e Ponte Bisantis.
La stessa deviazione sarà prevista per il traffico proveniente da:
- Via Cirimele;
- Via Corrado Alvaro.
In entrambi i casi, i conducenti dovranno immettersi su Via Alessandro Turco e continuare in direzione del Ponte Bisantis.
Modifiche alla circolazione in Via Monaco
I veicoli che percorrono Via Monaco in salita, una volta raggiunta l’intersezione con Via Poerio, non potranno svoltare a destra verso Piazza Matteotti.
Il traffico dovrà quindi proseguire a sinistra lungo Via Poerio, seguendo le indicazioni e le deviazioni predisposte sul posto.
Le uscite disponibili per chi proviene da Corso Mazzini
Anche il traffico proveniente da Corso Mazzini e diretto verso Piazza Matteotti dovrà utilizzare percorsi alternativi. Sarà possibile lasciare il Corso attraverso una delle seguenti direttrici:
- Discesa Cavour e Via Italia;
- Piazza Serravalle, Discesa Jannoni e Via Italia;
- Via Spasari, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia;
- Via San Nicola, Via Casalinuovo, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia;
- Via Settembrini, Via San Giorgio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia;
- Vico I Poerio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia.
Riapertura prevista al termine delle operazioni
Salvo variazioni dovute alle esigenze tecniche, la riapertura di Piazza Matteotti è prevista dopo le ore 7:30, una volta completate le indagini e ripristinate le condizioni necessarie per la normale circolazione.
I cittadini dovranno evitare di lasciare i veicoli nell’area sottoposta al divieto, poiché l’ordinanza prevede la rimozione forzata. È inoltre consigliabile utilizzare itinerari alternativi per ridurre eventuali rallentamenti lungo le strade vicine.
Nota per la pubblicazione: nel testo originale era riportato inizialmente “8 novembre 2026”, mentre il contenuto dell’avviso indica martedì 8 settembre 2026. Quest’ultima data è coerente anche con il giorno della settimana ed è stata quindi utilizzata nell’articolo.
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