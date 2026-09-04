Catanzaro, Piazza Matteotti chiusa al traffico l’8 settembre per le indagini sismiche

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Modifiche temporanee alla circolazione nel centro cittadino dalle 5:00 alle 7:30. Previsti il divieto di sosta con rimozione e percorsi alternativi per i veicoli

Indagini tecniche in Piazza Matteotti

Nella mattinata di martedì 8 settembre 2026, Piazza Matteotti a Catanzaro sarà temporaneamente interdetta al traffico per consentire lo svolgimento di specifiche indagini sul terreno.

Le attività, coordinate dal settore Pianificazione del Territorio e Demanio, rientrano nella redazione dello Studio di Microzonazione Sismica di livello 3. Si tratta di un approfondimento tecnico finalizzato a valutare come la composizione del sottosuolo e le caratteristiche geologiche locali possano modificare gli effetti di un terremoto nelle diverse aree urbane.

Lo studio rappresenta uno strumento importante per migliorare la conoscenza del territorio, supportare la pianificazione urbanistica e individuare le zone potenzialmente più esposte agli effetti delle onde sismiche.

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Divieto di transito e di sosta dalle 5 alle 7:30

Per permettere l’esecuzione delle rilevazioni in condizioni di sicurezza, il Comando di Polizia Locale di Catanzaro ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Dalle ore 5:00 alle ore 7:30 dell’8 settembre 2026 saranno in vigore:

il divieto di sosta con zona rimozione su entrambi i lati di Piazza Matteotti ;

; l’interdizione del transito veicolare nell’area interessata dalle operazioni.

La fascia oraria scelta dovrebbe limitare l’impatto sulla circolazione nelle ore di maggiore affluenza. Gli automobilisti sono comunque invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo i propri spostamenti.

Percorsi alternativi da Via Indipendenza e Fontana Vecchia

Il traffico proveniente da Via Indipendenza e diretto verso Piazza Matteotti potrà proseguire attraverso Via Paparo oppure utilizzare Via Alessandro Turco.

I veicoli in transito su Via Fontana Vecchia dovranno invece procedere lungo il percorso Via Alessandro Turco e Ponte Bisantis.

La stessa deviazione sarà prevista per il traffico proveniente da:

Via Cirimele ;

; Via Corrado Alvaro.

In entrambi i casi, i conducenti dovranno immettersi su Via Alessandro Turco e continuare in direzione del Ponte Bisantis.

Modifiche alla circolazione in Via Monaco

I veicoli che percorrono Via Monaco in salita, una volta raggiunta l’intersezione con Via Poerio, non potranno svoltare a destra verso Piazza Matteotti.

Il traffico dovrà quindi proseguire a sinistra lungo Via Poerio, seguendo le indicazioni e le deviazioni predisposte sul posto.

Le uscite disponibili per chi proviene da Corso Mazzini

Anche il traffico proveniente da Corso Mazzini e diretto verso Piazza Matteotti dovrà utilizzare percorsi alternativi. Sarà possibile lasciare il Corso attraverso una delle seguenti direttrici:

Discesa Cavour e Via Italia ;

; Piazza Serravalle, Discesa Jannoni e Via Italia ;

; Via Spasari, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia ;

; Via San Nicola, Via Casalinuovo, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia ;

; Via Settembrini, Via San Giorgio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia ;

; Vico I Poerio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia.

Riapertura prevista al termine delle operazioni

Salvo variazioni dovute alle esigenze tecniche, la riapertura di Piazza Matteotti è prevista dopo le ore 7:30, una volta completate le indagini e ripristinate le condizioni necessarie per la normale circolazione.

I cittadini dovranno evitare di lasciare i veicoli nell’area sottoposta al divieto, poiché l’ordinanza prevede la rimozione forzata. È inoltre consigliabile utilizzare itinerari alternativi per ridurre eventuali rallentamenti lungo le strade vicine.

Nota per la pubblicazione: nel testo originale era riportato inizialmente “8 novembre 2026”, mentre il contenuto dell’avviso indica martedì 8 settembre 2026. Quest’ultima data è coerente anche con il giorno della settimana ed è stata quindi utilizzata nell’articolo.