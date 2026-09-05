Catanzaro, eseguita l’espulsione di un cittadino straniero con rimpatrio

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La collaborazione tra Carabinieri e Polizia di Stato ha permesso di completare le procedure di allontanamento dell’uomo, accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Per lui disposto anche il divieto di reingresso nell’area Schengen per tre anni

Controlli del territorio e accertamenti a Soverato

Un’attività coordinata tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato ha portato all’espulsione di un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di venerdì 4 settembre 2026, con il successivo rimpatrio dell’uomo nel Paese di origine.

L’operazione ha avuto inizio durante i servizi ordinari di controllo del territorio a Soverato. Il cittadino straniero è stato rintracciato dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti sulla sua posizione.

Dalle verifiche sarebbe emerso che l’uomo era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catanzaro. I Carabinieri lo hanno quindi accompagnato negli uffici della Questura di Catanzaro, dove sono state avviate le procedure amministrative necessarie per rendere effettivo il provvedimento.

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Le misure adottate prima del rimpatrio

In attesa del definitivo nulla osta da parte dell’Autorità giudiziaria competente, nei confronti dello straniero erano state disposte alcune misure alternative previste dal Testo unico sull’immigrazione, contenuto nel Decreto legislativo 286 del 1998.

In particolare, il Questore di Catanzaro aveva stabilito:

la consegna del passaporto ;

; l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia giudiziaria.

Queste disposizioni hanno consentito alle autorità di mantenere sotto controllo la posizione dell’uomo durante il completamento degli adempimenti giudiziari e amministrativi.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, a carico dello straniero risulterebbero inoltre precedenti giudiziari per diversi reati, tra i quali ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e invasione di terreni ed edifici.

Accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino

Dopo l’acquisizione dei provvedimenti necessari e la conclusione delle procedure curate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, gli agenti hanno dato esecuzione all’espulsione.

L’uomo è stato accompagnato alla frontiera attraverso l’aeroporto di Roma Fiumicino, dal quale è successivamente partito per il Paese di origine. In questo modo è stato completato il rimpatrio previsto dal provvedimento adottato dalle autorità.

Divieto di reingresso per tre anni

Oltre all’allontanamento dal territorio nazionale, nei confronti del cittadino straniero è stato disposto il divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen per tre anni.

Il provvedimento interessa quindi non soltanto il territorio italiano, ma l’intero spazio europeo nel quale sono stati progressivamente eliminati i controlli alle frontiere interne tra i Paesi aderenti.

La collaborazione tra Polizia e Carabinieri

L’intervento evidenzia l’importanza della collaborazione tra le diverse Forze di polizia. In questo caso, i controlli eseguiti dai Carabinieri di Soverato hanno permesso di individuare la posizione irregolare dell’uomo, mentre la Polizia di Stato ha curato gli adempimenti amministrativi e l’esecuzione materiale dell’espulsione.

L’attività rientra nei servizi svolti per verificare la regolarità della presenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale e per dare attuazione ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti.

Secondo la Questura, l’operazione conferma l’attenzione riservata al contrasto dell’immigrazione irregolare, alla prevenzione delle situazioni di illegalità e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Fonte Questura di Catanzaro

Catanzaro, 5 settembre 2026