Meteo Italia, caldo intenso fino a martedì poi svolta con piogge e temperature in calo

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L’anticiclone subtropicale garantirà un fine settimana stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con punte fino a 38-39°C al Sud. Da mercoledì 9 settembre l’arrivo di una perturbazione atlantica potrebbe favorire temporali, instabilità e una sensibile diminuzione delle temperature

Anticiclone protagonista nel fine settimana

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico italiano, assicurando condizioni prevalentemente stabili da Nord a Sud. Nel corso del weekend il sole sarà protagonista quasi ovunque, mentre le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente.

Il caldo risulterà particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata, con valori diffusamente compresi tra 34 e 36°C e punte superiori nelle zone interne e pianeggianti.

Le uniche eccezioni riguarderanno i settori alpini di confine, soprattutto quelli del Friuli-Venezia Giulia, dove nel pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione. Altrove il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi.

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Meteo al Nord tra sole e temperature in aumento

Sulle regioni settentrionali l’anticiclone subtropicale favorirà una giornata stabile e ampiamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su pianure, coste e principali città.

Una maggiore presenza di nubi sarà possibile sui rilievi alpini orientali e lungo i confini del Friuli, dove potrebbero svilupparsi isolati rovesci pomeridiani.

I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali e i mari resteranno generalmente calmi. Le temperature massime saranno comprese tra i 27°C di Genova e i 31-35°C delle altre città, con valori localmente più elevati sulla Pianura Padana.

Meteo al Centro e in Sardegna con caldo fino a 34°C

Anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo. Il cielo sarà in gran parte sereno, con qualche temporaneo annuvolamento privo di conseguenze significative.

I venti meridionali si manterranno deboli, mentre le temperature non subiranno variazioni rilevanti. I valori massimi oscilleranno generalmente tra 32 e 34°C, risultando più elevati nelle aree interne e sul versante adriatico.

Meteo al Sud e in Sicilia con clima pienamente estivo

Al Sud Italia e in Sicilia l’atmosfera resterà stabile grazie al consolidamento dell’alta pressione. La giornata trascorrerà con sole diffuso e cieli sereni, salvo qualche nube occasionale.

I venti saranno deboli e di direzione variabile, mentre i mari si presenteranno calmi o poco mossi. Le temperature massime saranno comprese prevalentemente tra 31 e 34°C, ma nei prossimi giorni potranno registrarsi valori decisamente superiori.

Picco del caldo con punte di 38-39°C

La fase più intensa dell’ondata di calore di settembre è attesa tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana. L’afflusso di aria molto calda porterà le temperature sensibilmente al di sopra delle medie climatiche del periodo.

Le punte più elevate potrebbero raggiungere i 38-39°C al Sud, soprattutto in Puglia e nelle zone interne del Foggiano. Il caldo sarà comunque intenso anche nelle altre regioni meridionali.

Sul versante adriatico del Centro saranno possibili valori di 36-37°C, in particolare tra l’Ascolano e il Pescarese. Temperature analoghe potranno essere raggiunte al Nord, soprattutto in Emilia-Romagna, tra le province di Bologna e Ferrara.

Il quadro termico continuerà quindi ad avere caratteristiche tipicamente estive, nonostante l’avanzare del mese di settembre. Le giornate più corte e la progressiva diminuzione delle ore di luce limiteranno parzialmente il riscaldamento, ma non impediranno il raggiungimento di valori eccezionalmente elevati per il periodo.

Sole e caldo anche all’inizio della prossima settimana

Lunedì 7 e per buona parte di martedì 8 settembre l’anticiclone sull’Italia dovrebbe continuare a garantire tempo stabile e temperature superiori alla norma.

Proprio da martedì potrebbero però comparire i primi segnali di un cambiamento, inizialmente sulle regioni settentrionali e sui settori occidentali. L’aumento della nuvolosità anticiperà l’avvicinamento di una perturbazione proveniente dall’Atlantico.

Perturbazione atlantica da mercoledì 9 settembre

La svolta più significativa è prevista da mercoledì 9 settembre, quando una perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l’Italia, determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Sono attese piogge e temporali, inizialmente più probabili al Nord e successivamente in estensione verso le regioni centrali. L’ingresso di correnti più fresche favorirà anche un deciso ridimensionamento delle temperature.

La giornata di giovedì 10 settembre potrebbe risultare molto instabile, con fenomeni localmente intensi e un clima sensibilmente più fresco rispetto ai giorni precedenti. La distribuzione e l’intensità delle precipitazioni dovranno comunque essere confermate dagli aggiornamenti previsionali più vicini all’evento.

Temperature in deciso calo tra il 9 e il 10 settembre

Il passaggio perturbato dovrebbe mettere fine alla fase di caldo eccezionale. Tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre è previsto un calo delle temperature, che potrebbe riportare i valori verso livelli più vicini alle medie stagionali.

Non si tratterà necessariamente della conclusione definitiva dell’estate meteorologica, ma di una prima significativa interruzione della lunga fase dominata dall’alta pressione. Dopo giornate con punte vicine ai 39°C, l’arrivo di aria più fresca renderà il clima più gradevole, pur aumentando il rischio di temporali intensi a causa del contrasto tra masse d’aria differenti.