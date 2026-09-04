Terremoto in Calabria, magnitudo 3.7 tra Castiglione Cosentino e Cosenza
La scossa registrata nella serata del 4 settembre è stata avvertita nel Cosentino e in diverse aree della regione
Una scossa di terremoto in Calabria è stata registrata alle 21:31 di venerdì 4 settembre 2026. Il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 3.7 e ha avuto il proprio epicentro a circa 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza.
Secondo i dati ufficiali, il terremoto si è verificato alle 21:31:42, con un ipocentro localizzato a 9,3 chilometri di profondità. Le coordinate dell’evento sono 39.3558 di latitudine e 16.2512 di longitudine. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma.
Scossa avvertita distintamente nel Cosentino
La profondità relativamente contenuta ha contribuito a rendere il movimento tellurico chiaramente percepibile nei comuni vicini all’epicentro. Numerose segnalazioni sono arrivate dall’area urbana di Cosenza, dalla Valle del Crati e da altri centri della provincia.
Il terremoto sarebbe stato avvertito anche in territori più distanti, comprese alcune zone del Catanzarese. La percezione può comunque variare in base alla distanza dall’epicentro, alle caratteristiche del terreno, al piano dell’edificio e alla struttura delle abitazioni.
I dati del terremoto di Castiglione Cosentino
- Magnitudo: ML 3.7
- Data: venerdì 4 settembre 2026
- Ora italiana: 21:31:42
- Epicentro: 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino
- Provincia: Cosenza
- Profondità: 9,3 chilometri
- Coordinate: 39.3558, 16.2512
- Localizzazione: Sala Sismica INGV Roma
Nessun danno segnalato dopo la scossa
Il sisma ha provocato apprensione tra i residenti, soprattutto nelle località più vicine all’epicentro. Al momento non risultano danni a persone o cose, ma la situazione resta monitorata e il quadro potrà essere aggiornato sulla base delle eventuali verifiche effettuate sul territorio.
L’evento è stato inizialmente accompagnato da una stima preliminare più ampia. Le successive elaborazioni hanno fissato la magnitudo a 3.7, collocando definitivamente l’epicentro nel territorio cosentino.
Monitoraggio della situazione
La popolazione è invitata a consultare esclusivamente i canali istituzionali per conoscere eventuali aggiornamenti. In presenza di nuove scosse è importante mantenere la calma, allontanarsi da finestre, mobili o oggetti che potrebbero cadere e seguire le indicazioni della Protezione civile.
Meta description: Terremoto in Calabria il 4 settembre 2026. Scossa di magnitudo 3.7 con epicentro vicino Castiglione Cosentino, avvertita tra Cosenza e Catanzaro.
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