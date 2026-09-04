Terremoto in Calabria, magnitudo 3.7 tra Castiglione Cosentino e Cosenza

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La scossa registrata nella serata del 4 settembre è stata avvertita nel Cosentino e in diverse aree della regione

Una scossa di terremoto in Calabria è stata registrata alle 21:31 di venerdì 4 settembre 2026. Il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 3.7 e ha avuto il proprio epicentro a circa 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza.

Secondo i dati ufficiali, il terremoto si è verificato alle 21:31:42, con un ipocentro localizzato a 9,3 chilometri di profondità. Le coordinate dell’evento sono 39.3558 di latitudine e 16.2512 di longitudine. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Scossa avvertita distintamente nel Cosentino

La profondità relativamente contenuta ha contribuito a rendere il movimento tellurico chiaramente percepibile nei comuni vicini all’epicentro. Numerose segnalazioni sono arrivate dall’area urbana di Cosenza, dalla Valle del Crati e da altri centri della provincia.

Il terremoto sarebbe stato avvertito anche in territori più distanti, comprese alcune zone del Catanzarese. La percezione può comunque variare in base alla distanza dall’epicentro, alle caratteristiche del terreno, al piano dell’edificio e alla struttura delle abitazioni.

I dati del terremoto di Castiglione Cosentino

Magnitudo: ML 3.7

ML 3.7 Data: venerdì 4 settembre 2026

venerdì 4 settembre 2026 Ora italiana: 21:31:42

21:31:42 Epicentro: 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino

3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino Provincia: Cosenza

Cosenza Profondità: 9,3 chilometri

9,3 chilometri Coordinate: 39.3558, 16.2512

39.3558, 16.2512 Localizzazione: Sala Sismica INGV Roma

Nessun danno segnalato dopo la scossa

Il sisma ha provocato apprensione tra i residenti, soprattutto nelle località più vicine all’epicentro. Al momento non risultano danni a persone o cose, ma la situazione resta monitorata e il quadro potrà essere aggiornato sulla base delle eventuali verifiche effettuate sul territorio.

L’evento è stato inizialmente accompagnato da una stima preliminare più ampia. Le successive elaborazioni hanno fissato la magnitudo a 3.7, collocando definitivamente l’epicentro nel territorio cosentino.

Monitoraggio della situazione

La popolazione è invitata a consultare esclusivamente i canali istituzionali per conoscere eventuali aggiornamenti. In presenza di nuove scosse è importante mantenere la calma, allontanarsi da finestre, mobili o oggetti che potrebbero cadere e seguire le indicazioni della Protezione civile.

Meta description: Terremoto in Calabria il 4 settembre 2026. Scossa di magnitudo 3.7 con epicentro vicino Castiglione Cosentino, avvertita tra Cosenza e Catanzaro.