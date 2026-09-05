Crotone Barletta, Greco avverte i rossoblù: «Servono umiltà, intensità e voglia di vincere» Video

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Il tecnico presenta la sfida in programma alle ore 18 e chiede alla squadra una prestazione attenta contro un avversario organizzato e particolarmente aggressivo

Il Crotone prepara la sfida contro il Barletta

Il Crotone si avvicina alla partita contro il Barletta con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo e dare continuità al proprio percorso. Alla vigilia dell’incontro, in programma alle ore 18, mister Greco ha analizzato le principali insidie della gara, soffermandosi anche sulle condizioni della squadra e sulle ultime operazioni di mercato.

L’allenatore rossoblù si aspetta una partita combattuta, nella quale saranno determinanti l’atteggiamento, la gestione dei momenti più delicati e la capacità di mantenere alta la concentrazione.

Greco chiede umiltà e determinazione

Il Barletta arriva all’appuntamento con l’entusiasmo tipico di una formazione neopromossa. Un aspetto che, secondo Greco, obbligherà il Crotone ad affrontare la gara con grande rispetto e senza sottovalutazioni.

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«Dovremo giocare con grande umiltà, con il desiderio di riscattarci e con una forte volontà di continuare a fare bene. In questo periodo i risultati non sono stati sempre dalla nostra parte, ma dobbiamo restare uniti e lavorare con ancora maggiore attenzione».

Il tecnico ha sottolineato come il Barletta sia una squadra capace di interpretare le partite con intensità e aggressività. Il recente risultato ottenuto contro il Bari ha ulteriormente aumentato fiducia ed entusiasmo nell’ambiente biancorosso.

Il Barletta è una squadra intensa e aggressiva

Greco ha evidenziato alcune caratteristiche precise dell’avversario. Il Barletta cerca spesso di recuperare il pallone nella metà campo offensiva, porta pressione sui portatori e prova a sfruttare rapidamente gli spazi.

«Affronteremo una squadra che ha entusiasmo e che arriva da un risultato importante. Il Barletta gioca con grande energia, prova a recuperare il pallone in avanti ed è molto aggressivo. Dovremo essere bravi a leggere la partita e a mantenere equilibrio».

Per il Crotone sarà quindi fondamentale evitare errori nella prima costruzione e gestire con lucidità le situazioni in cui gli avversari proveranno ad alzare il ritmo.

Brignola pronto a diventare un nuovo giocatore del Crotone

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema del calciomercato del Crotone. Greco ha confermato il prossimo arrivo di Enrico Brignola, calciatore che dovrebbe diventare ufficialmente rossoblù nelle prossime ore.

«Siamo contenti dell’arrivo di Brignola. È un giocatore che volevamo e penso che l’operazione possa essere ufficializzata a breve».

Il tecnico ha espresso un giudizio positivo sia sulle qualità tecniche sia sulle motivazioni del nuovo innesto.

«Dopo aver parlato con lui, mi hanno convinto soprattutto la sua voglia e la sua determinazione. Le motivazioni rappresentano un elemento decisivo. Alcuni giocatori stanno rendendo meglio di altri, ma tutti devono aumentare il proprio livello e comprendere che la maglia del Crotone richiede responsabilità».

Brignola potrà offrire nuove soluzioni nel reparto offensivo grazie alla sua capacità di muoversi tra le linee, creare superiorità e incidere negli ultimi metri.

Fiducia nei giovani della rosa rossoblù

Greco ha poi parlato dei giovani messi a disposizione dalla società. L’allenatore considera la loro crescita una parte importante del progetto tecnico, pur sottolineando la necessità di accompagnarli con pazienza.

«Il direttore sportivo mi ha affidato ragazzi giovani e con prospettive interessanti. Sono contento di poter lavorare con loro, ma dobbiamo concedergli il tempo necessario per crescere».

Tra i calciatori citati figurano Gianfranco Turino, Musso e Zunno. Quest’ultimo ha già vissuto esperienze formative e conosce le pressioni legate a una piazza esigente.

Secondo il tecnico, l’intero gruppo possiede qualità importanti, ma deve riuscire a trasformarle in maggiore continuità durante le partite.

Troppi gol subiti nelle prime giornate

Uno degli aspetti sui quali il Crotone dovrà intervenire riguarda la fase difensiva. Greco non ha nascosto la propria preoccupazione per il numero di reti incassate.

«Aver subito dieci gol rappresenta sicuramente un dato negativo. Sarebbe preoccupante se non riuscissimo a creare occasioni, ma la squadra arriva spesso alla conclusione e costruisce situazioni pericolose».

L’allenatore ha ricordato come alcuni episodi sfavorevoli abbiano condizionato il rendimento della squadra. Lavoro, concentrazione e cura dei dettagli saranno indispensabili per ridurre gli errori e migliorare l’equilibrio complessivo.

La squadra deve reagire agli episodi negativi

Greco ha invitato i calciatori a non lasciarsi condizionare dalla sfortuna o dalla frustrazione. Nel calcio gli episodi possono cambiare rapidamente l’andamento di una partita, ma una squadra ambiziosa deve essere capace di reagire.

«Può capitare di colpire un palo, una traversa oppure di trovare un portiere in grande giornata. Non possiamo però fermarci davanti agli episodi. Dobbiamo continuare a lavorare e a credere in quello che facciamo».

Il rischio principale è che la mancanza di risultati possa incidere sulla serenità del gruppo. Per questo motivo sarà importante mantenere lucidità e fiducia anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Crotone Barletta, una partita importante per ripartire

La sfida tra Crotone e Barletta rappresenta un passaggio significativo per entrambe le formazioni. I rossoblù cercano una risposta concreta dopo un periodo caratterizzato da risultati inferiori rispetto alle prestazioni offerte. Gli ospiti, invece, proveranno a sfruttare l’entusiasmo e l’aggressività che hanno contraddistinto il loro avvio di stagione.

Il Crotone dovrà giocare con personalità, migliorare la fase difensiva e trasformare in gol le occasioni costruite. Il messaggio di Greco è chiaro: serviranno umiltà, intensità e determinazione per superare un Barletta pronto a disputare una gara di grande sacrificio.

Clicca QUI per il video integrale di Mister Greco alla vigilia di #Crotone Barletta