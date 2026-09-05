Passeggero violento bloccato con nastro adesivo su un volo American Airlines
Un episodio di turbolenza, ma non quella atmosferica, ha scosso i passeggeri del volo American Airlines AA 618, partito da Dallas-Fort Worth con destinazione Newark. Un uomo di 67 anni, identificato come Arthur Lundeen, originario dell'Arizona, ha iniziato a comportarsi in modo violento e dirompente, tanto da richiedere l'intervento dell'equipaggio.
La dinamica dell'incidente
Secondo le prime ricostruzioni, il passeggero avrebbe manifestato un'aggressività crescente nel corso del volo, rendendo necessario l'uso di nastro adesivo e fascette per immobilizzarlo. La situazione è degenerata al punto che il comandante ha deciso di deviare il velivolo verso Baltimora, dove l'uomo è stato arrestato dalla polizia del Maryland.
La reazione dell'equipaggio e dei passeggeri
L'equipaggio ha gestito la situazione con professionalità, ma episodi come questo sollevano interrogativi sulla sicurezza a bordo e sulle procedure da seguire in caso di passeggeri indisciplinati. Alcuni testimoni hanno riferito di momenti di tensione e paura, ma grazie al tempestivo intervento dell'equipaggio, nessuno è rimasto ferito.
Il volo è proseguito dopo lo scalo forzato
Dopo la rimozione del passeggero, il volo AA 618 ha potuto riprendere il suo viaggio verso Newark, arrivando a destinazione con notevole ritardo. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla gestione dei passeggeri violenti e sull'importanza di adottare misure preventive per garantire la sicurezza di tutti a bordo.
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