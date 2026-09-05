Pentagono sotto inchiesta interna per fughe di notizie riservate: test del poligrafo per cinquanta ufficiali

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Il Pentagono ha avviato un'indagine interna di vasta portata per far luce sulle recenti fughe di informazioni riservate che hanno coinvolto dettagli sensibili sulle capacità militari degli Stati Uniti durante il conflitto con l'Iran. Secondo quanto emerso da fonti autorevoli, circa cinquanta alti ufficiali e funzionari dello Stato Maggiore congiunto sono stati sottoposti al test del poligrafo, meglio noto come macchina della verità, per verificare eventuali responsabilità nella divulgazione non autorizzata di dati classificati.

Il contesto dell'indagine del Pentagono

L'inchiesta è stata avviata dopo la pubblicazione di notizie che hanno rivelato carenze significative nelle munizioni statunitensi, in particolare riguardo ai missili a lungo raggio e ai sistemi di intercettazione Patriot, durante le operazioni belliche contro l'Iran. Queste informazioni, coperte dal segreto di Stato, avrebbero potuto compromettere la sicurezza nazionale e influenzare gli equilibri geopolitici nella regione.

Secondo gli investigatori, solo un numero molto ristretto di persone aveva accesso a tali dettagli classificati. Questa ristrettezza ha portato a sospettare che qualcuno all'interno dell'apparato militare potesse essere in contatto con servizi segreti stranieri, alimentando il timore di una possibile infiltrazione o spionaggio interno.

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Come si sta svolgendo l'indagine interna

Le domande rivolte agli ufficiali durante i test del poligrafo non si sono limitate alle sole fughe di notizie, ma hanno toccato diverse questioni legate alla sicurezza nazionale. L'obiettivo era accertare se informazioni classificate fossero state trasmesse in modo improprio ai media, direttamente o indirettamente, e se esistessero collegamenti con agenzie di intelligence estere.

Il ricorso al poligrafo rappresenta uno strumento investigativo delicato, utilizzato dal Pentagono solo in casi di particolare gravità. La scelta di sottoporre un numero così elevato di alti ufficiali a tale test evidenzia l'urgenza e la serietà con cui il Dipartimento della Difesa sta affrontando la situazione.

Le reazioni e gli esiti preliminari

Secondo quanto riferito da fonti della CBS, che hanno seguito da vicino lo sviluppo della vicenda, nessuno degli ufficiali sottoposti al test avrebbe fallito la verifica. Questo esito preliminare, se confermato, potrebbe ridimensionare i sospetti iniziali e orientare l'indagine verso altre direzioni.

Resta comunque alta l'attenzione mediatica e politica su questa vicenda, che solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni riservate all'interno delle istituzioni militari americane e sulla capacità del Pentagono di garantire la riservatezza dei propri piani operativi.