MARCIALONGA COOP: “OLD IS GOLD”! AZZURRI E KENYA TIMBRANO LA 24.a RUNNING

Tempo di lettura: ~7 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Iscriviti ai nostri canali ufficiali: WhatsApp InfoOggi

Facebook

Telegram

YouTube

Instagram

LinkedIn Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

In 1800 da 30 nazioni alla 24.a Marcialonga Running Coop tra le Valli di Fiemme Fassa Uno straordinario Said Boudalia, classe 1968, riporta il titolo della 26 km in Italia dopo oltre un decennio Haselrieder trionfa nella 26 km femminile, Kiplangat (KEN) e Bonci nella mezza maratona Per Marcialonga ennesimo successo da incorniciare anche tra le iniziative di giornata La 24.a Marcialonga Running Coop è un successo e in una giornata di festa tra le Valli di Fiemme e Fassa (TN) ribalta i pronostici iniziali che vedevano le gazzelle keniane grandi favorite sulla 26 km. In 1.800, arrivati oggi da circa 30 nazioni, hanno corso tra il verdeggiante scenario dolomitico uno degli appuntamenti podistici più attesi dell’anno, che ha premiato l’intramontabile Said Boudalia e Greta Haselrieder sulla distanza regina da 26 km, insieme a Collins Kiplangat (KEN) e Giorgia Bonci in una altrettanto appassionante mezza maratona. Le avventure dei marcialonghisti sono scattate con puntualità alle 16.30 da un centro di Moena che, in festa, ha salutato il via alla gara con l’ormai tradizionale aviolancio dei paracadutisti A.N.P.d’I., uno spettacolare antipasto di ciò che sarebbe andato in scena da lì a breve. Perché le lunghe leve dei keniani hanno ben presto iniziato a “volare” sullo scorrevole percorso che costeggia il torrente Avisio, guadagnando fin da subito la testa della 26 km e imprimendo un ritmo forsennato, ma con il bellunese classe 1968 Boudalia a seguirli sornione. Al comando il keniano Dennis Cox Lopua, con Abraham Ebenyo Ekwam costretto dopo pochi chilometri ad un ritiro per problemi alla schiena. Lopua e Boudalia hanno fatto il vuoto sulla concorrenza, transitando in testa allo Stadio del Salto di Predazzo, teatro dei recenti Giochi Olimpici di Milano Cortina insieme allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, che intorno al km 20 continuava a vedere l’acceso duello tra i due. L’attacco decisivo di Boudalia è arrivato sulla salita conclusiva da 140 metri di dislivello verso Cavalese, lasciando sul posto un Lopua che lo ha potuto seguire solamente con lo sguardo. Tanti gli applausi del pubblico per i due, con Boudalia che ha preceduto di oltre 1’30” un comunque soddisfatto Lopua. “La gara è bellissima – ha raccontato il vincitore, marocchino d’origine. – Avevo vinto nel 2015 ma oggi non mi aspettavo tutto questo. Il ritmo è stato molto alto, ho aspettato il momento giusto e poi ho attaccato. Tornare e vincere è incredibile!” Azzeccata la battuta di Lopua a proposito dell’età del vincitore: “Old is gold!” A incoronare Boudalia, che riporta dopo oltre un decennio il titolo della 26 km a un’atleta targato Italia, ci ha pensato la nuova Soreghina, Sofia Trettel, che al fianco del presidente di Marcialonga Tiziano Romito ha accolto al traguardo anche il cuneese Simone Peyracchia, leggermente più distanziato dai primi due, ma decisamente contento per aver corso in onore dell’amico Luca Marengo, affezionato partecipante alla Running Coop, colpito da una rara malattia. Al femminile lo spettacolo non è stato certamente da meno, con l’altoatesina Greta Haselrieder che in veste di campionessa in carica della mezza maratona è stata capace di ripetersi anche sulla distanza più lunga. Gara in solitaria per l’altoatesina classe 1997, che ha tagliato il traguardo davanti alla roveretana, vincitrice 2025, Claudia Andrighettoni, e alla romagnola Alice Papotti. “Sono partita senza aspettative. Ero reduce da un infortunio al ginocchio e per questo ero un po’ dubbiosa, però è andata meglio di quanto mi aspettassi, sono veramente felice”, ha raccontato una sorridente Haselrieder. Non ha deluso nemmeno la mezza maratona, che ha visto 367 atleti sfilare alla volta del traguardo nel verde di Masi di Cavalese. In assenza del due volte campione Geoffrey Githuku Chege, ritiratosi a poche ore dalla partenza, a spadroneggiare nella 21 chilometri è stato il keniota Collins Kiplangat (secondo l’anno scorso) che ha creato il vuoto dietro di sé. Nomen omen – Kiplangat in swahili significa “nato al tramonto” – ha concluso a 64 minuti dal via, alle prime note del crepuscolo. Il secondo classificato, il romagnolo Filippo Pellegrini, è arrivato 10 minuti dopo, comunque soddisfatto e sorridente. A chiudere il terzetto di testa è stato il lombardo Fabrizio Pastori, lasciando fuori dal podio l’arcense Francesco Perli. La sfida femminile sui 21 km è invece stata vinta dalla romagnola Giorgia Bonci, incredula alla sua prima Marcialonga, sforando di poco gli 80 minuti; alle sue spalle si è piazzata la giovane promessa pinetana Luna Giovanetti, rallentata da fastidiosi problemi di stomaco, davanti all’emiliana Caterina Filippi. A tutti i concorrenti al traguardo la medaglia di finisher al collo, che per l’occasione completava lo speciale trittico di medaglie che insieme forma il profilo del Lagorai. Anche quest’anno il sabato della Marcialonga Running Coop è stato una festa per tutti i suoi concorrenti. Il grande entusiasmo di giornata ha coinvolto oltre settanta staffette, con i frazionisti che si sono dati il cambio a Predazzo e a Lago di Tesero. Grande vittoria per il Team Futura Trentino dei fondisti Stefano Dal Magro e Stefano Mich, i quali si ripetono dopo l’anno scorso insieme alla new entry Mattia Armellini. Non è mancato l’entusiasmo anche tra le sfide nelle sfide proposte dal Run Ex Alto Trophy, 2.a edizione del trofeo organizzato in collaborazione con ANPd’I, che ha premiato Daniele Lanza (Sport Club Brescia) e Anna Giunchi (ASD Esercito) sulla 26 km e il team Paracadutisti Bao 1 di Nicola Federici, Alessandro Rossi e Luigi Bacco tra le staffette zavorrate. A competere per l’ambito trofeo in legno di cirmolo anche i runners del Coop Running Trophy, a cui ha preso parte anche un ricco contingente norvegese. Nel primo pomeriggio centinaia di giovani podisti della Minirunning hanno invaso di entusiasmo le vie del centro di Moena, confermando l’evento molto amato anche da chi si avvicina per la prima volta al mondo della corsa. E poi grande partecipazione all’ExpoVillage di Moena, aperto per l’intera giornata, e per il gustoso Pasta Party che ha rifocillato atleti e pubblico, seguito dalla cerimonia di premiazione presso il PalaFiemme di Cavalese. Grande soddisfazione da parte di Tiziano Romito, presidente di una Marcialonga capace di mettere in scena un’altra grande giornata di sport: “È stata una Marcialonga Running Coop che ha parlato a tutti, con oltre 1800 partecipanti da circa 30 nazioni. Le condizioni climatiche sono state eccellenti, con l’organizzazione e i volontari che si sono dimostrati ancora una volta impeccabili”. E così si conclude l’ultimo evento annuale di Marcialonga, che però non resta con le mani in mano e guarda all’inverno e al 2027 con l’imperdibile appuntamento sugli sci del 31 gennaio. Ma prima ci sono da rivivere tutte le emozioni della gara odierna in TV, con un’ampia sintesi su Rai Sport in programma nei prossimi giorni, per una Marcialonga Running Coop che parla a tutti! 26 km maschile 1 Boudalia Said Athom Athletic 1:28:52,9; 2 Lopua Dennis Cox Run2gether 1:30:20,5; 3 Peyracchia Simone Pod. Valle Varaita 1:31:54,8; 4 Parisi Davide Lagarina Crus Team 1:32:27,6; 5 Bonfante Marco Xc Team 1:32:38,2; 6 Patrian Andrea Atletica Trento 1:33:08,8; 7 Vecchietti Matteo Atletica Valle Di Cembra 1:35:13,1; 8 Zorzi Nicolo Us Cornacci Tesero 1:36:02,2; 9 Fagherazzi Alessandro Atl.Fiori Barp 1:36:03,0; 10 Turrini Simone Atletica Trento 1:36:43,8 26 km femminile 1 Haselrieder Greta Südtiroler Laufverein 1:41:19,8; 2 Andrighettoni Claudia Quercia Dao Conad 1:46:16,9; 3 Papotti Alice Xc Team 1:46:46,0; 4 Benato Francesca Team Km Sport 1:50:42,5; 5 Ceschi Futura Team Km Sport 1:52:26,9; 6 Lanthaler Ingrid Saf Bolzano 1953 1:53:31,0; 7 Ottonello Matilde Strong Runner Team 1:53:51,0; 8 Boer Sara Dk Runners 1:54:00,2; 9 Tavernar Katia U.S.D.Cermis 1:55:25,9; 10 Taccini Alessia Asd Revelo 1:56:50,9 21 Km maschile 1 Kiplangat Collins Run2gether 1:04:05,9; 2 Pellegrini Filippo A.S.D Dinamo Running 1:14:56,8; 3 Pastori Fabrizio Runcard 1:16:51,3; 4 Perli Francesco Stivo Running A.S.D. 1:19:27,0; 5 Baldissera Nicola Ass. Giro delle mura Città di Feltre 1:19:45,9; 6 Marrangone Emanuel ASD Il Castello 1:22:32,0; 7 Ceolan Luca S.C. Marcialonga Asd 1:23:21,1; 8 Akimov Danil S.C. Marcialonga Asd 1:23:53,8; 9 Ferrante Raffaele Runners Team Zane' 1:26:05,4; 10 Rea Massimiliano S.C. Marcialonga Asd 1:26:34,7 21 km femminile 1 Bonci Giorgia Liferunner Ssd 1:20:55,4; 2 Giovanetti Luna Atletica Valchiese 1:23:49,7; 3 Filippi Caterina Atletica Reggio Asd 1:24:06,1; 4 Camporesi Chiara Dinamo Running 1:24:23,3; 5 Poltronieri Valeria Cittadel-la 1592 Parma 1:25:40,6; 6 Diquigiovanni Barbara Vicenza Marathon 1:25:47,1; 7 Gambino Elisa Team Sempredicorsa Asd 1:29:43,6; 8 Leandri Claudia Runcard 1:36:59,9; 9 Venturelli Valeria Runcard 1:37:39,0; 10 Funario Francesca Ass. Giro delle mura Città di Feltre 1:40:26,9 Staffette maschili 1 Team Futura Trentino (Dal Magro Stefano, Armellini Mattia, Mich Stefano) 1:32:10,2; 2 Circolo Cassa Centrale Banca 1 (Corradi Norbert, Filippi Gabriele, Fantinato Kevin) 1:32:22,7; 3 Team Bambi (Cavosi Ste-fano, Morandi Matteo, Sieff Mirco) 1:35:10,9 Staffette femminili 1 VANtastic Three (Monsorno Valentina, Egger Nicole, Santini Anna) 1:50:32,0; 2 Le corri...dure! (Bello Ve-ronica, Schgraffer Milena, Tarter Roberta) 2:03:07,4; 3 RunBelle (Levis Gaia, Scalari Cordelia, Tomasini Monica) 2:06:15,6 Staffette miste 1 Sehr Gut! (Dallio Giulia, Ulrich Mattivi, Reppucci Filippo) 1:55:35,6; 2 I Sandri in Fuga (Sandri Alessandra, Melzani Jacopo, Sandri Amedeo) 1:57:36,2; 3 Le Stelle Alpine Di Tassa (Martinelli Simone, Martinelli Luca, Ganz Cinzia) 1:59:25,60