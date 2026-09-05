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Al Dadada l’ultima tappa di “Questa sera guido io”

Si svolta al Dadada l’ultima tappa calabrese della campagna nazionale per la sicurezza stradale

Un sabato pomeriggio insolito, al Dadada Beach Village, per la tappa della campagna nazionale “Questa sera guido io”, iniziativa dedicata alla promozione della sicurezza stradale e alla prevenzione dei rischi legati alla guida dopo il consumo di alcol.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il SIB – Sindacato Italiano Balneari, ha portato direttamente in uno dei luoghi della movida estiva del territorio un importante messaggio di prevenzione e sensibilizzazione rivolto soprattutto ai giovani.

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Nel corso del pomeriggio, gli operatori della Polizia Stradale hanno incontrato i ragazzi presenti al Dadada per illustrare i rischi connessi alla guida sotto l’effetto dell’alcol e promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili.

Durante l’iniziativa sono stati inoltre distribuiti etilometri monouso, strumenti utili per verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida.

Al centro della campagna è stata posta la figura del guidatore designato: il membro del gruppo che sceglie di non consumare alcolici per poter riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza.

Una scelta responsabile che la campagna intende incentivare e valorizzare attraverso consumazioni analcoliche, ingressi omaggio nei locali aderenti e la possibilità di vincere un corso di guida sicura promosso dalla Fondazione ANIA.

“Questa sera guido io” è una campagna nazionale promossa nei principali luoghi della movida estiva italiana e realizzata con il coinvolgimento degli operatori della Polizia Stradale, della Fondazione ANIA, del SILB-FIPE, del SIB-FIPE e di FederBalneari Italia.

La tappa ospitata oggi dal Dadada Beach Village ha rappresentato un’importante occasione per portare il tema della sicurezza stradale direttamente tra i giovani, unendo informazione, prevenzione e divertimento. Il tutto si è concluso con bevande fresche analcoliche.