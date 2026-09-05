Elezioni Sassonia-Anhalt: l'AfD verso la vittoria, ma il governo resta un'incognita

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Le elezioni legislative in Sassonia-Anhalt segnano un appuntamento cruciale per la Germania. Domani i cittadini del Land dell'Est sono chiamati alle urne in un clima teso, con l'AfD (Alternative für Deutschland) saldamente in testa nei sondaggi. Secondo le ultime rilevazioni, il partito di estrema destra può contare su oltre il 40% delle preferenze, quasi il doppio rispetto alla CDU, il partito conservatore di centro-destra che ha guidato la regione per anni. Questo risultato, se confermato, rappresenterebbe una svolta storica, perché per la prima volta l'AfD avrebbe la concreta possibilità di entrare in un governo regionale tedesco.

Il nodo delle alleanze: un governo possibile?

Nonostante il vantaggio nei sondaggi, la strada per l'AfD è tutt'altro che in discesa. Tutti gli altri partiti rappresentati nel parlamento regionale, dalla CDU alla SPD, dai Verdi alla Sinistra e ai Liberali, hanno escluso a priori qualsiasi forma di collaborazione con l'AfD. Questo rifiuto netto, noto come cordone sanitario, potrebbe portare a una fase di stallo politico, con il Land senza un governo per mesi. In Germania, la formazione di una coalizione richiede una maggioranza stabile, e se nessun partito è disposto ad allearsi con il vincitore delle elezioni, la situazione può diventare paralizzante, come già accaduto in passato in altri Laender.

Sbarramento al 5%: la chiave per la maggioranza assoluta

Il destino politico della Sassonia-Anhalt dipende anche dai partiti minori. Se questi non riescono a superare la soglia di sbarramento fissata al 5% dei voti, l'AfD potrebbe ottenere la maggioranza assoluta dei seggi nel parlamento regionale. Questo scenario, per quanto remoto, è considerato possibile da molti analisti politici. La frammentazione del panorama politico, con alcuni partiti minori che rischiano di restare fuori dal parlamento, potrebbe infatti avvantaggiare in modo sproporzionato il partito di destra, che si troverebbe a governare senza bisogno di alleanze.

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Ulrich Siegmund: il volto della nuova destra

Uno dei fattori che spingono il consenso verso l'AfD è la popolarità del suo leader locale, il 35enne Ulrich Siegmund. Carismatico e comunicativo, Siegmund è dato per favorito nella corsa alla carica di governatore. Il settimanale progressista Der Spiegel lo ha messo in copertina ad agosto, definendolo 'l'uomo più pericoloso della Germania'. Il suo programma politico è radicale e provocatorio: prevede l'introduzione di classi separate per bambini rifugiati e disabili, una misura che ha sollevato un'ondata di critiche in tutto il paese. Siegmund si è detto favorevole alla fine delle sanzioni alla Russia e alla revoca dello status di rifugiati di guerra per gli ucraini, una posizione che lo allinea alle istanze filo-russe. Sostiene inoltre la 'remigrazione', ovvero l'espulsione forzata degli stranieri la cui presenza è ritenuta problematica, e propone lavori socialmente utili obbligatori per i richiedenti asilo. Tra le sue idee più controverse c'è il taglio dei sussidi alle chiese che accolgono migranti con domande d'asilo respinte.

Il contesto: una regione in cerca di risposte

La Sassonia-Anhalt, come gran parte della Germania orientale, ha vissuto negli ultimi anni un profondo malcontento verso i partiti tradizionali. La transizione post-comunista, le difficoltà economiche e i flussi migratori hanno alimentato insicurezza e risentimento, soprattutto nelle aree rurali e nei centri minori. L'AfD ha saputo capitalizzare queste paure, presentandosi come l'unica forza politica veramente alternativa. Non a caso, il partito è particolarmente forte nei Länder dell'Est, dove alle elezioni europee dello scorso giugno ha ottenuto risultati significativi. Questa tornata elettorale sarà un test importante per capire fino a che punto la destra estrema possa radicarsi nel tessuto sociale tedesco.

Cosa aspettarsi dopo il voto

Se l'AfD dovesse vincere senza ottenere la maggioranza assoluta, il parlamento regionale si troverebbe di fronte a un'empasse. Secondo le regole democratiche, il partito che ha ottenuto più seggi ha il diritto di tentare di formare un governo, ma senza alleanze è difficile arrivare a una maggioranza. In tal caso, una possibilità sarebbe la formazione di una coalizione di minoranza, appoggiata dall'esterno da altri partiti, una soluzione però politicamente rischiosa. L'unica alternativa sarebbe un nuovo voto, ma la legge fondamentale tedesca prevede dei limiti alla ripetizione delle elezioni. Analisti politici sottolineano che la Sassonia-Anhalt potrebbe diventare un laboratorio politico, con conseguenze potenziali per l'intera Germania e per l'Europa. Mentre il paese si interroga su come fronteggiare l'ascesa della destra radicale, il voto di domani sarà osservato con attenzione da tutto il continente.