Escalation in Medio Oriente, raid israeliani in Libano dopo l’attacco con droni di Hezbollah

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Israele annuncia nuove operazioni nel sud del Libano mentre Beirut denuncia quattro vittime e venti feriti. Tensione anche a Gaza e nello Stretto di Hormuz

La tensione torna a crescere su più fronti del Medio Oriente. L’esercito israeliano ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano, presentati come una risposta al lancio di due droni attribuito a Hezbollah contro alcuni militari israeliani. Le autorità libanesi riferiscono un bilancio di almeno quattro morti, tra cui due donne, e venti feriti.

Contemporaneamente sono stati segnalati nuovi attacchi nella Striscia di Gaza, mentre nello Stretto di Hormuz le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di avere colpito un mezzo navale senza equipaggio statunitense.

Israele risponde al lancio di droni dal Libano

Secondo quanto comunicato dalle Forze di difesa israeliane, Hezbollah avrebbe diretto due droni contro alcuni soldati impegnati nella cosiddetta zona di sicurezza. I militari avrebbero aperto il fuoco contro i velivoli, riuscendo a distruggerne uno.

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L’esercito israeliano ha precisato che non sono stati registrati feriti tra i propri uomini e ha definito l’azione una grave violazione da parte dell’organizzazione libanese. Le operazioni nella zona, secondo la posizione espressa da Israele, proseguiranno con l’obiettivo dichiarato di neutralizzare le minacce rivolte contro civili e militari.

La reazione israeliana ha interessato diverse aree del Libano meridionale, confermando la persistente instabilità lungo il confine e il rischio che gli episodi armati possano alimentare una nuova spirale di ritorsioni.

Quattro morti e venti feriti nel sud del Libano

Il ministero della Salute libanese ha comunicato che gli attacchi israeliani avrebbero provocato almeno quattro morti. Due persone sarebbero state uccise a Nabatiyé el Faouqa, mentre ad Arabsalim, località situata nelle vicinanze, avrebbero perso la vita due donne.

Il bilancio comprende anche venti persone ferite in differenti località. Tra loro figurerebbero alcune donne e tre bambini. I bombardamenti sarebbero avvenuti dopo la diffusione di ordini di evacuazione rivolti alla popolazione delle aree interessate.

Le informazioni provenienti dai due Paesi presentano ricostruzioni differenti: Israele collega gli attacchi all’azione dei droni di Hezbollah, mentre le autorità libanesi concentrano l’attenzione sulle conseguenze subite dalla popolazione civile.

Nuovi feriti negli attacchi sulla Striscia di Gaza

La situazione rimane critica anche nella Striscia di Gaza, dove almeno sette palestinesi, compresi due bambini, sarebbero rimasti feriti in differenti episodi. (aa.com.tr)

Nella zona di Al Khalidi, a nord-ovest di Gaza City, due persone sarebbero state raggiunte dal fuoco delle forze navali israeliane nei pressi di alcune tende utilizzate dagli sfollati. Un bambino sarebbe invece rimasto ferito durante un altro attacco nell’area di as Sudaniya.

Ulteriori feriti sono stati segnalati nel quartiere di Tuffah, nella parte nord-orientale di Gaza City. Tra le persone soccorse figura un minore ricoverato con lievi lesioni provocate dalle schegge.

Il quadro resta particolarmente fragile nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore l’11 ottobre. Dall’inizio della tregua, secondo il bilancio riportato nel testo, le operazioni militari israeliane avrebbero causato 1.344 morti e 4.464 feriti palestinesi.

Alta tensione tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz

Un ulteriore elemento di instabilità arriva dallo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il trasporto internazionale di petrolio e gas. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato un drone navale statunitense che, secondo la versione di Teheran, avrebbe tentato di entrare in un’area sottoposta a protezione militare. (apnews.com)

Al momento non sono stati forniti dettagli indipendenti sulle conseguenze dell’operazione. L’episodio si inserisce nel clima di forte contrapposizione tra Iran e Stati Uniti, con il rischio di nuove ripercussioni sulla sicurezza della navigazione e sui flussi energetici mondiali.

Il rischio di un conflitto regionale più ampio

Gli episodi registrati in Libano, Gaza e nello Stretto di Hormuz appartengono a scenari differenti, ma mostrano quanto gli equilibri regionali siano diventati precari. La successione di attacchi e risposte militari aumenta il pericolo di un coinvolgimento più esteso degli attori presenti nell’area.

In assenza di una soluzione diplomatica, anche un singolo incidente potrebbe innescare conseguenze difficili da contenere. La protezione dei civili e il rispetto degli accordi di cessate il fuoco restano quindi centrali per impedire un’ulteriore espansione della crisi.