Antonelli nella storia a Monza: vittoria dalla 19ª posizione dopo 60 anni

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Kimi Antonelli trionfa a Monza, Brignone celebra l’impresa del pilota italiano

La campionessa azzurra esalta la lucidità del giovane della Mercedes, protagonista di una rimonta dalla diciannovesima posizione destinata a entrare nella storia della Formula 1

La straordinaria vittoria di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio d’Italia 2026 ha acceso l’entusiasmo del pubblico di Monza e conquistato anche Federica Brignone. La campionessa italiana, presente all’Autodromo Nazionale, ha sottolineato il valore di un risultato che alla vigilia appariva quasi irraggiungibile.

Partito dalla diciannovesima posizione, il pilota della Mercedes ha completato una rimonta eccezionale, precedendo sul traguardo il compagno di squadra George Russell e Max Verstappen. Un successo che riporta un italiano sul gradino più alto del podio di Monza sessant’anni dopo l’affermazione di Ludovico Scarfiotti nel 1966.

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Federica Brignone esalta la gara di Antonelli

Al termine del GP d’Italia, Federica Brignone ha evidenziato soprattutto la capacità di Antonelli di gestire la pressione. Correre davanti al pubblico italiano rappresentava una responsabilità importante, aggravata da una posizione di partenza che rendeva molto complicata qualsiasi ambizione di vittoria.

Secondo la campionessa azzurra, Antonelli è riuscito a mantenere lucidità e concentrazione, prendendo le decisioni corrette nei momenti più delicati. L’andamento variabile della gara e l’interruzione gli hanno offerto un’opportunità, ma il pilota italiano ha avuto il merito di sfruttarla attraverso numerosi sorpassi e una condotta impeccabile.

Brignone, reduce da un percorso personale segnato dal ritorno alle competizioni dopo un grave infortunio, conosce bene il peso delle aspettative e la difficoltà di affrontare un grande evento sportivo davanti al pubblico di casa. Proprio per questo ha riconosciuto nella prova di Antonelli una dimostrazione di maturità oltre che di talento.

Una rimonta destinata alla storia della Formula 1

La vittoria di Kimi Antonelli a Monza assume un significato che supera il risultato della singola gara. Il giovane emiliano ha interrotto un’attesa durata sei decenni, riportando un pilota italiano al successo nel Gran Premio disputato sul circuito brianzolo.

Antonelli aveva ottenuto il settimo tempo nelle qualifiche, ma le penalità dovute alla sostituzione di alcuni elementi della power unit lo avevano fatto arretrare fino alla diciannovesima casella. Una situazione che sembrava compromettere ogni possibilità di lottare per il podio.

Il pilota della Mercedes numero 12 non si è però lasciato condizionare. Fin dai primi giri ha recuperato terreno, mostrando decisione nei sorpassi e una notevole capacità di interpretare le diverse fasi della corsa.

La bandiera rossa cambia lo scenario del GP d’Italia

Il Gran Premio d’Italia 2026 è stato caratterizzato da diversi episodi che hanno modificato gli equilibri della gara. Nella prima fase, il confronto tra le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc ha creato momenti di grande tensione.

Hamilton è finito nella ghiaia perdendo alcune posizioni, mentre Leclerc ha successivamente perso il controllo della monoposto alla Parabolica. L’impatto contro le barriere ha reso necessaria l’esposizione della bandiera rossa per permettere agli addetti di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il pilota monegasco è uscito autonomamente dalla vettura ed è stato sottoposto agli accertamenti medici previsti. Dopo una sospensione di circa mezz’ora, la gara è ripartita con George Russell al comando.

L’interruzione ha offerto ad Antonelli la possibilità di riorganizzare la propria corsa, ma il successo è stato costruito soprattutto attraverso la velocità, la gestione degli pneumatici e la precisione dimostrata nei duelli in pista.

Il sorpasso su Russell e il trionfo di Antonelli

Prima della sospensione, Antonelli era già riuscito a risalire fino alla dodicesima posizione. Alla ripartenza ha sfruttato al meglio la competitività della Mercedes sui rettilinei di Monza, continuando a guadagnare terreno.

Il momento decisivo è arrivato nel confronto con George Russell, rimasto al comando per buona parte della corsa. Antonelli si è avvicinato progressivamente al compagno di squadra e ha completato la rimonta senza commettere errori, conquistando la prima posizione e difendendola fino alla bandiera a scacchi.

La vittoria ottenuta partendo dalla diciannovesima casella conferma le qualità tecniche e caratteriali del giovane italiano, capace di mantenere il controllo anche quando il risultato è diventato concretamente possibile.

Doppietta Mercedes e giornata difficile per la Ferrari

Il secondo posto di Russell ha completato la doppietta Mercedes a Monza, regalando alla scuderia tedesca una delle giornate più significative della stagione. Sul terzo gradino del podio è salito Max Verstappen, autore di una gara solida con la Red Bull.

Alle sue spalle si sono classificate le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis Hamilton ha recuperato fino alla sesta posizione, ma il bilancio della Ferrari resta negativo a causa dell’assenza dal podio e del ritiro di Leclerc.

Non è riuscito invece a trasformare la pole position in un risultato di vertice Pierre Gasly. Il pilota dell’Alpine ha perso progressivamente terreno, chiudendo la corsa al settimo posto.

Brignone incontra Stefano Domenicali a Monza

La presenza di Federica Brignone nel paddock ha rappresentato anche un momento di incontro tra due grandi realtà dello sport internazionale. La campionessa ha consegnato a Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, una replica del proprio casco da gara decorato con la tigre che la contraddistingue.

Brignone ha espresso apprezzamento per l’organizzazione del Circus, sottolineando come un appuntamento di Formula 1 a Monza vada oltre la competizione sportiva. Il Gran Premio coinvolge migliaia di persone, richiama tifosi da ogni parte del mondo e genera un impatto importante anche sul piano mediatico ed economico.

Conclusa la giornata all’autodromo, la campionessa azzurra proseguirà il proprio percorso di recupero con una seduta di fisioterapia al JMedical di Torino.

Classifica del Gran Premio d’Italia 2026

Andrea Kimi Antonelli Mercedes George Russell Mercedes Max Verstappen Red Bull Lando Norris McLaren Oscar Piastri McLaren Lewis Hamilton Ferrari Pierre Gasly Alpine Arvid Lindblad Racing Bulls Franco Colapinto Alpine Yuki Tsunoda Racing Bulls Gabriel Bortoleto Audi Nico Hülkenberg Audi Carlos Sainz Williams Liam Lawson Red Bull Oliver Bearman Haas Esteban Ocon Haas Alexander Albon Williams Sergio Pérez Cadillac Valtteri Bottas Cadillac

Il successo di Kimi Antonelli nel GP d’Italia consegna alla Formula 1 italiana una pagina memorabile. La rimonta dalla diciannovesima posizione, la vittoria davanti al pubblico di casa e il lungo digiuno interrotto a Monza trasformano il risultato in uno dei momenti simbolicamente più importanti dell’automobilismo nazionale recente.