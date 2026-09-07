Catanzaro, interruzione dell’acqua l’8 settembre: ecco le zone interessate
Urgente intervento sulla condotta idrica. L’erogazione sarà sospesa dalle ore 9:00 alle 12:00 in diversi quartieri della città
L’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro informa che martedì 8 settembre 2026 sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua in diverse zone della città.
L’interruzione si rende necessaria per consentire un urgente e indifferibile intervento di riparazione sulla condotta idrica collegata al serbatoio Madonna dei Cieli.
Interruzione dell’acqua dalle ore 9:00
La sospensione dell’erogazione idrica inizierà alle ore 9:00 e interesserà le seguenti aree:
- quartiere Catanzaro Nord
- da via Luigi Rossi a via Indipendenza
- da via Cortese a San Leonardo
- via Milano
- via Crispi
- via Schipani
- via Buccarelli
- via Jannelli
- via Mario Greco
- via De Riso
- zone limitrofe
Quando sarà ripristinato il servizio
Il servizio dovrebbe essere ripristinato al termine dei lavori, presumibilmente entro le ore 12:00 della stessa giornata.
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni in base all’andamento dell’intervento. Si consiglia pertanto ai residenti delle zone interessate di predisporre in anticipo una piccola scorta d’acqua per le necessità essenziali.
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