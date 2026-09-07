Africo: nel derby vince la Bovalinese (0-1) che passa il turno.

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E’ stata una partita combattuta che offre indicazioni importanti in vista dell’inizio del campionato (prossima settimana).

Il derby tra Africo e Bovalinese 1911 si è concluso con la vittoria della formazione ospite per 1 a 0, al termine di una gara intensa e combattuta dal primo all’ultimo minuto. Una sfida particolarmente sentita, nella quale la Bovalinese è riuscita a sfruttare nel finale una delle rare occasioni create, mentre l’Africo ha avuto diverse opportunità per sbloccare il risultato soprattutto nella ripresa, ma la bravura del portiere Galluzzo e l’attenzione meticolosa del reparto difensivo hanno fatto si che tutti gli attacchi dei padroni svanissero nel nulla. La Bovalinese di mister Maurizio Lanzaro giocava più sciolta avendo a disposizione due risultati su tre, mentre l’Africo di mister Alberto Criaco, fuori dal rettangolo di gioco per squalifica (al suo posto il vice) era obbligato alla vittoria.

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L’incontro, che si è disputato al cospetto di un numeroso pubblico giunto anche dalla vicina Bovalino, è stato molto maschio e a tratti anche irruento, ma senza mai sfociare in episodi eclatanti tranne che nei minuti finali dove gli animi si sono maggiormente esasperati. Il vantaggio ospite si è registrato al 90’, grazie ad una entrata a rimorchio di Pipicella che ha raccolto un cross dalla linea di fondo fatto da Giampaolo, cui è stata addossata la colpa di non essersi fermato nel giocare la palla dopo che un giocatore dell’Africo era rimasto a terra a causa di un precedente scontro in area (vibranti le proteste in campo e in tribuna). Altro momento di tensione si è avuto, sempre nei minuti finali, a causa di un contatto tra due dirigenti: Daniele Seminara della Bovalinese e Antonio Amato dell’Africo, entrambi espulsi dall’arbitro Romeo. Altro espulso nel finale Giovanni Glicora (Africo) reo di aver commesso un fallo su un avversario e per aver protestato nei confronti dell’arbitro che aveva fischiato il fallo fermando il gioco.

La prima frazione di gioco è stata piuttosto equilibrata, con l’Africo che premeva soprattutto sulle fasce dove agiva Antonio Pelle, quasi sempre ben lanciato in profondità da Motta, ma altrettanto bene contrastato dagli avversari. Poche le azioni pericolose in area, unico momento di pericolosità per gli ospiti quando l’Africo ha reclamato la concessione di un rigore per un fallo in area di Gaspar. Nella ripresa stesso canovaccio, Africo veementemente in attacco e Bovalinese che difende in maniera ragionata, portandosi di tanto in tanto in avanti anche per alleggerire il dispendio di energie del reparto difensivo. In questo frangente l’Africo si è fatto un paio di volte molto pericoloso, la prima volta è stato Gliozzi a salvare sulla linea un tiro di testa da distanza ravvicinata di Motta, poi è stato Galluzzo a smanacciare un gran tiro dal limite dell’area di un giocatore dell’Africo. A metà del secondo tempo Criaco ha cercato di dare maggiore consistenza al reparto offensivo inserendo Bruzzaniti (non ancora nella migliore condizione fisico-atletica) e Glicora, come sempre generosissimo ma spesso troppo irruento negli interventi. Nel finale, come dicevamo prima, la rete di Pipicella che ha deciso il derby a vantaggio degli amaranto e, di conseguenza anche il passaggio del turno.

Al termine dell’incontro abbiamo raccolto le impressioni dell’avvocato Eugenio Minniti, presidente onorario dell’Africo, che ha analizzato la prestazione della squadra e tracciato le prime indicazioni in vista dell’inizio del campionato.

“Africo Bovalinese, è stata una sfida intensa e decisa solo nel finale. La partita si è sviluppata su ritmi elevati, con diversi contrasti e una componente agonistica particolarmente evidente. La Bovalinese, forte anche della possibilità di poter contare su due risultati utili, ha cercato di gestire la gara con attenzione, mentre l’Africo ha aumentato progressivamente la pressione nel corso della ripresa. La squadra, infatti, nel secondo tempo ha avuto le occasioni migliori per passare in vantaggio, ma alcune parate del portiere avversario e un intervento decisivo sulla linea hanno impedito ai nostri di trovare il meritato gol.

Purtroppo, nei minuti finali -come spesso accade quando si attacca a testa bassa- è arrivata la rete decisiva al termine di un'azione che ha lasciato qualche rammarico e causato tante recriminazioni da parte nostra. Infatti, in precedenza, un nostro calciatore era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco, ma nessuno della Bovalinese si è fermato o buttato la palla fuori, né tantomeno l’arbitro è intervenuto per fermare il gioco che è proseguito portando alla rete ospite. Comunque, al di là del risultato, l'impressione lasciata dall'Africo è stata complessivamente positiva. La squadra è apparsa organizzata soprattutto in fase difensiva e ha mostrato una buona struttura a centrocampo. Nel secondo tempo, inoltre, la formazione è riuscita a creare diverse situazioni pericolose, dimostrando di avere le qualità necessarie per competere ai vertici dell’imminente avvio del campionato. Un elemento da migliorare riguarda invece la continuità della manovra offensiva. L'attacco, infatti -secondo Minniti- deve ancora trovare maggiore dialogo e fluidità, soprattutto negli ultimi metri. Ritengo, comunque, che la società ha costruito una rosa competitiva, con l'obiettivo dichiarato di lottare per le posizioni di vertice della classifica. Il lavoro della dirigenza e dello staff tecnico sarà quindi fondamentale per trovare il giusto equilibrio tra i diversi reparti e mettere ogni calciatore nelle condizioni migliori. Il mercato, inoltre, non è ancora completamente chiuso. Fino al 30 settembre ci sarà ancora la possibilità di effettuare ulteriori operazioni e, qualora se ne presentasse l'occasione, l'Africo potrebbe intervenire per completare ulteriormente l’attuale rosa. Si tratta comunque di aspetti sui quali la società potrà lavorare nelle prossime settimane”

Per l’Africo l'esordio in campionato sarà contro l'Atletico Maida. Il vero banco di prova arriverà con l'inizio del campionato. Per l'Africo è previsto un esordio casalingo contro l'Atletico Maida, seguito dalla trasferta di Gallico. Due appuntamenti che potranno fornire indicazioni importanti sulle ambizioni della squadra e sulla sua capacità di affrontare un torneo lungo e competitivo. L'obiettivo immediato sarà conquistare i primi tre punti davanti al proprio pubblico, iniziando nel migliore dei modi una stagione nella quale l'Africo vuole essere protagonista. Le prime giornate serviranno anche a verificare quanto il lavoro svolto durante la preparazione abbia permesso alla squadra di raggiungere il livello di condizione necessario. Quindi ora testa rivolta alla prima partita casalinga del campionato di promozione-girone B, un torneo deve i ragazzi di mister Criaco non faranno sicuramente da comparsa ma lotteranno strenuamente per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. Di contro, c’è la Bovalinese, una squadra molto tecnica e giovane, un team ben guidato in panchina da mister Maurizio Lanzaro, sempre attento e prodigo di consigli soprattutto nei confronti dei tanti giovani in rosa. La società amaranto è consapevole della propria forza e lo è ancor più quest’anno che oltre a mantenere lo zoccolo duro dell’anno passato, ha infoltito i ranghi con nuovi ed importanti acquisti come per esempio il bomber Matteo Carbone, vero trascinatore del reparto offensivo.

Le formazioni.

Usd Africo: Ciancio 6 (7’ st Anello 6), Mollica 6, Piesenzzotto 6,5, Favasuli 6,5, Nicita 6 (1’ st B. Criaco 6), Romero 6, De Stefano 6, Minafò 6 (24’ st Bruzzaniti 6), Da Motta 6,5, Pelle 6, Gaspar 6 (24 st Glicora 6) All. A. Criaco 6

Bovalinese 1911: Galluzzo 6,5, Giampaolo 6, Gherco 6, Carbone 6 (22’ st Rechichi 6), Martinez Fuster 6 (35’ st Pipicella 6), Gliozzi 6,5, Di Venosa 6, Tripodi 6, Iannello 6, S. Favasuli 6, Larosa 6.All. M. Lanzaro 6

Arbitro: Romeo, Sez. Reggio Cal. 6