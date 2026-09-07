Meteo Italia, svolta da mercoledì 9 settembre con temporali e temperature in calo

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La settimana inizia con sole e caldo oltre la media, ma l’indebolimento dell’anticiclone favorirà l’arrivo di una perturbazione atlantica prima al Nord e poi sulle regioni centrali e meridionali

Il meteo in Italia si prepara a cambiare. Dopo una prima parte di settembre caratterizzata da temperature elevate e condizioni prevalentemente stabili, da mercoledì 9 settembre è atteso un deciso peggioramento.

L’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e aria più fresca. Le regioni settentrionali saranno interessate per prime, mentre nei giorni successivi l’instabilità dovrebbe estendersi al Centro e a parte del Sud. (rainews.it)

Lunedì 7 settembre tra caldo e primi temporali

Nella giornata di lunedì 7 settembre l’anticiclone subtropicale continuerà a proteggere gran parte del Paese. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali e meridionali, con temperature ancora superiori alle medie stagionali.

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Una maggiore variabilità interesserà l’arco alpino. Nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali sulle Alpi orientali, con fenomeni più probabili in Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. In serata qualche precipitazione potrebbe raggiungere la Pianura Padana orientale.

Martedì 8 settembre aumenta l’instabilità

La pressione atmosferica inizierà a diminuire nella giornata di martedì 8 settembre, anche se la mattinata trascorrerà ancora con condizioni generalmente soleggiate.

Nel pomeriggio aumenterà il rischio di temporali irregolari sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Alcuni fenomeni potrebbero sconfinare verso le pianure del Nord-Ovest e le zone interne delle regioni centrali.

Il caldo resterà ancora protagonista, con valori localmente compresi tra 33 e 34 gradi, soprattutto nelle aree pianeggianti e nelle città lontane dalle coste.

Previsioni meteo al Nord

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio cresceranno le nubi sui rilievi alpini, dove potranno formarsi rovesci e temporali sparsi.

Qualche precipitazione potrebbe raggiungere la Pianura Padana occidentale. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti, con massime comprese indicativamente tra i 27 gradi di Genova e i 30-34 gradi delle altre città.

Previsioni meteo al Centro e in Sardegna

Al Centro e in Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti sulle aree interne e appenniniche, accompagnate da possibili temporali isolati.

I venti saranno generalmente deboli e i mari poco mossi o calmi. Le temperature massime oscilleranno prevalentemente tra 30 e 34 gradi.

Previsioni meteo al Sud e in Sicilia

Il Sud Italia e la Sicilia rimarranno ancora sotto la protezione dell’alta pressione. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e mari generalmente calmi.

Le temperature resteranno stazionarie e tipicamente estive, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi e punte localmente superiori nelle zone interne.

Mercoledì 9 settembre arriva la perturbazione atlantica

La vera svolta è prevista da mercoledì 9 settembre, quando una perturbazione proveniente dall’Atlantico raggiungerà il Nord Italia per poi avvicinarsi alle regioni centrali.

L’ingresso di aria più fresca sopra una massa d’aria ancora calda e umida potrà generare forti contrasti atmosferici. Saranno quindi possibili piogge diffuse, rovesci intensi, temporali, grandinate e raffiche di vento.

Le precipitazioni più significative dovrebbero inizialmente interessare soprattutto:

Lombardia

Liguria, in particolare il settore di Levante

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

La distribuzione e l’intensità dei fenomeni potranno comunque cambiare in base alla traiettoria effettiva della perturbazione.

Maltempo in estensione verso il Centro-Sud

Tra giovedì e la seconda parte della settimana, il maltempo dovrebbe coinvolgere progressivamente anche le regioni centrali e parte di quelle meridionali, soprattutto sul versante peninsulare.

Non tutte le zone saranno interessate nello stesso momento e con la medesima intensità. Il Nord e il Centro dovrebbero registrare il cambiamento più rapido, mentre al Sud il caldo potrebbe resistere più a lungo prima dell’arrivo dell’aria fresca.

Temperature in sensibile diminuzione

Uno degli effetti principali del peggioramento sarà il calo delle temperature. Dopo diversi giorni con valori superiori alle medie del periodo, i termometri inizieranno a scendere soprattutto al Nord e successivamente sulle regioni centrali.

La diminuzione potrebbe risultare sensibile nelle zone raggiunte dalle precipitazioni più intense. Il clima tornerà gradualmente più vicino agli standard di settembre, con una percezione decisamente più gradevole rispetto al caldo dei giorni precedenti.

Tendenza meteo per il fine settimana

Dopo il passaggio della perturbazione, durante il fine settimana potrebbe aprirsi una fase più tranquilla. La possibile rimonta dell’anticiclone delle Azzorre favorirebbe un miglioramento delle condizioni atmosferiche e temperature più miti.

La previsione resta tuttavia soggetta a variazioni. Sarà quindi necessario seguire gli aggiornamenti per conoscere con maggiore precisione le regioni maggiormente esposte ai temporali e i tempi di estensione del peggioramento verso il Sud.