Jonadi in festa per le nozze del sindaco Fabio Signoretta e dell’assessora Valentina Fusca

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Il giovane primo cittadino ha annunciato il matrimonio attraverso una foto pubblicata sui social mostrando le fedi insieme alla moglie

Un giorno speciale per Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi, e per Valentina Fusca, componente della Giunta comunale. La coppia ha celebrato il proprio matrimonio, condividendo la gioia del momento con amici, conoscenti e cittadini attraverso i social.

«Mi ha detto sì». Con queste poche parole, accompagnate da una fotografia della cerimonia, il primo cittadino ha annunciato le nozze. Nell’immagine, i due sposi sorridono davanti all’obiettivo e mostrano le fedi appena indossate.

Il post ha suscitato rapidamente grande partecipazione, raccogliendo numerose reazioni, commenti e messaggi di auguri. Una manifestazione di affetto che testimonia il legame della coppia con la comunità di Jonadi, piccolo centro della provincia di Vibo Valentia.

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Fabio Signoretta e Valentina Fusca uniti nella vita e nell’impegno pubblico

Il rapporto tra Fabio Signoretta e Valentina Fusca non riguarda soltanto la sfera privata. I due condividono infatti anche l’esperienza amministrativa al servizio del territorio.

Valentina Fusca ricopre il ruolo di assessora alle Politiche europee e fa parte della squadra guidata dal sindaco. Tra le deleghe affidatele rientra anche la Digitalizzazione, un settore sempre più importante per rendere più diretto e accessibile il rapporto tra il Comune e i cittadini.

Proprio nell’ambito di questo incarico è stato sviluppato il canale WhatsApp istituzionale dell’ente, pensato per diffondere aggiornamenti, comunicazioni di pubblica utilità e informazioni sulle attività comunali.

La coppia, quindi, condivide non solo un progetto di vita, ma anche l’impegno quotidiano nell’amministrazione di Jonadi e nella realizzazione di iniziative rivolte alla comunità.

L’elezione di Fabio Signoretta a sindaco di Jonadi

Il percorso politico di Fabio Signoretta ha attirato l’attenzione nazionale soprattutto per la giovane età con cui è arrivato alla guida del Comune.

Nel giugno 2022, a soli 26 anni, Signoretta vinse le elezioni amministrative come candidato della lista civica Per Jonadi. Ottenne 1.328 voti, superando il sindaco uscente Antonio Arena, fermatosi a 909 preferenze.

La vittoria elettorale lo portò a essere indicato come uno dei sindaci più giovani d’Italia. La sua affermazione rappresentò inoltre un importante segnale di rinnovamento per la politica locale.

Fin dall’insediamento della nuova amministrazione, Valentina Fusca è stata al suo fianco anche sul piano istituzionale, entrando nella Giunta presentata durante il primo Consiglio comunale.

L’attività politica oltre i confini comunali

Accanto all’incarico di sindaco di Jonadi, Signoretta ha sviluppato un percorso politico anche a livello nazionale. È dirigente di Più Europa e si occupa della campagna dedicata all’estensione del diritto di voto ai sedicenni.

La sua esperienza unisce così l’amministrazione di un piccolo Comune calabrese a temi politici di più ampio respiro, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani e al loro coinvolgimento nella vita democratica.

Nel giorno delle nozze, tuttavia, gli incarichi pubblici sono rimasti in secondo piano. Protagonisti sono stati esclusivamente Fabio e Valentina, circondati dall’affetto delle persone care e dai tanti messaggi arrivati dalla comunità.

Gli auguri della comunità agli sposi

La fotografia pubblicata sui social racconta con semplicità la felicità dei novelli sposi. Il sorriso della coppia e le fedi mostrate davanti all’obiettivo hanno accompagnato l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita insieme.

A Fabio Signoretta e Valentina Fusca vanno i più sinceri auguri per il loro matrimonio e per il futuro percorso familiare.