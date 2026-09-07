Catanzaro, Piazza Matteotti chiusa al traffico l’8 settembre per indagini sismiche
Divieto di transito e di sosta dalle 5:00 alle 7:30 con percorsi alternativi per i veicoli diretti verso il centro cittadino
Nella mattinata di martedì 8 settembre 2026 scatteranno alcune modifiche temporanee alla circolazione nel centro di Catanzaro. Piazza Matteotti sarà interdetta al traffico veicolare e alla sosta dalle ore 5:00 alle ore 7:30, per consentire lo svolgimento di importanti indagini tecniche sul territorio.
L’intervento sarà eseguito dal settore Pianificazione del Territorio e Demanio nell’ambito della redazione dello Studio di Microzonazione Sismica di livello 3.
Perché saranno effettuate le indagini a Piazza Matteotti
La microzonazione sismica consente di approfondire le caratteristiche geologiche e geotecniche di specifiche aree urbane. L’obiettivo è comprendere come la composizione del terreno possa influenzare gli effetti di un terremoto, evidenziando eventuali differenze nella risposta sismica tra le diverse zone della città.
Si tratta quindi di un’attività importante per migliorare la conoscenza del territorio e supportare le future scelte in materia di pianificazione urbanistica, prevenzione e sicurezza sismica.
Divieto di sosta e chiusura al traffico
Per permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza, il comando della Polizia Locale di Catanzaro ha disposto:
- il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Piazza Matteotti;
- l’interdizione del transito veicolare nell’area interessata;
- la validità dei provvedimenti dalle 5:00 alle 7:30 di martedì 8 settembre.
Sebbene la chiusura riguardi una fascia oraria mattutina limitata, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare i percorsi alternativi indicati.
Percorsi alternativi da Via Indipendenza e Fontana Vecchia
I veicoli provenienti da Via Indipendenza e diretti verso Piazza Matteotti potranno deviare su Via Paparo oppure su Via Alessandro Turco.
Il traffico in transito su Via Fontana Vecchia dovrà invece proseguire lungo il percorso formato da Via Alessandro Turco e Ponte Bisantis.
La stessa deviazione sarà prevista per i mezzi provenienti da:
- Via Cirimele;
- Via Corrado Alvaro.
Anche in questi casi, i veicoli dovranno dirigersi verso Via Alessandro Turco e Ponte Bisantis.
Modifiche alla circolazione in Via Monaco
I veicoli che percorrono in salita Via Monaco, una volta arrivati all’altezza di Via Poerio, non potranno svoltare a destra in direzione di Piazza Matteotti.
Gli automobilisti dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra e proseguire lungo Via Poerio.
Come uscire da Corso Mazzini
Il traffico proveniente da Corso Mazzini e diretto verso Piazza Matteotti potrà lasciare il corso utilizzando diversi itinerari alternativi:
- Discesa Cavour e Via Italia;
- Piazza Serravalle, Discesa Jannoni e Via Italia;
- Via Spasari, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia;
- Via San Nicola, Via Casalinuovo, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia;
- Via Settembrini, Via San Giorgio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia;
- Vico I Poerio, Via Poerio, Via Raffaelli, Via Sensales, Via Jannoni e Via Italia.
Le indicazioni per gli automobilisti
La temporanea chiusura di Piazza Matteotti potrebbe determinare rallentamenti nelle strade circostanti, soprattutto in prossimità della riapertura al traffico. Si consiglia pertanto di programmare gli spostamenti, scegliere in anticipo il percorso alternativo più adatto e rispettare le indicazioni degli agenti della Polizia Locale.
Salvo variazioni legate alle esigenze delle operazioni tecniche, la normale circolazione dovrebbe riprendere dopo le ore 7:30.
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