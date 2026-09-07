Sciopero nazionale dei treni: stop dalle 21:18 di stasera fino a domani sera

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Attenzione a chi deve viaggiare in treno nelle prossime ore: è in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che avrà inizio alle 21:18 di questa sera e terminerà alle 21:00 di domani. La protesta è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome e coinvolgerà il personale dei principali gruppi ferroviari italiani, tra cui Fs, Trenitalia, Tper e Trenord.

Dettagli dello sciopero e servizi garantiti

Durante lo sciopero, il trasporto regionale potrà contare su fasce di garanzia nelle quali i servizi essenziali saranno comunque assicurati: si tratta delle fasce orarie 6-9 e 18-21. Questo significa che, nonostante la protesta, chi deve spostarsi per motivi di lavoro o di studio all'interno della propria regione potrà trovare treni disponibili in questi orari.

Il trasporto pubblico locale, invece, non sarà interessato dall'astensione dal lavoro: bus, tram e metropolitane gestiti da aziende locali continueranno a circolare regolarmente.

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Possibili disagi e consigli utili

Come sempre in occasione di scioperi nel settore ferroviario, possono verificarsi ritardi, cancellazioni e modifiche al programma di circolazione dei treni, sia a lunga percorrenza sia regionali. Si consiglia pertanto di monitorare i canali ufficiali delle compagnie (siti web, app, tabelle orarie) prima di recarsi in stazione, e di valutare soluzioni alternative se il proprio viaggio ricade nelle ore di protesta.

Lo sciopero rientra in una serie di agitazioni proclamate a livello nazionale, a seguito della mancata conclusione delle trattative sulle condizioni di lavoro del personale ferroviario. I sindacati autonome chiedono maggiori tutele, adeguamenti retributivi e una migliore organizzazione dei turni.

Per chi è interessato, è possibile consultare gli aggiornamenti in tempo reale sui siti di Trenitalia, Trenord e Tper per conoscere l'effettiva situazione dei treni nelle prossime ore.