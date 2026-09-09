Incidente sulla Statale 106 tra Calopezzati e Pietrapaola due veicoli coinvolti e traffico bloccato

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Nuovo sinistro lungo la costa ionica cosentina nella mattinata del 9 settembre Disagi alla circolazione e accertamenti in corso per ricostruire la dinamica

Scontro sulla Statale 106 nel Cosentino

Un nuovo incidente sulla Statale 106 Jonica si è verificato nelle prime ore della mattinata di mercoledì 9 settembre 2026. Il sinistro ha interessato il tratto compreso tra Calopezzati e Pietrapaola, lungo la costa ionica della provincia di Cosenza.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone che si trovavano a bordo. Le autorità competenti stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dello scontro.

Traffico bloccato tra Calopezzati e Pietrapaola

L’incidente ha avuto conseguenze immediate sulla viabilità della Statale 106, con il traffico temporaneamente bloccato nel tratto interessato. La chiusura, necessaria per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, ha provocato rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

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Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della circolazione. Le operazioni puntano a ripristinare le normali condizioni di transito nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli accertamenti ancora in corso.

Chi deve percorrere la zona è invitato a considerare possibili tempi di viaggio più lunghi e a seguire le indicazioni fornite sul posto.

Nuovo incidente lungo la Statale 106 Jonica

Il sinistro avvenuto tra Calopezzati e Pietrapaola arriva dopo quelli registrati nella giornata precedente a Simeri Crichi, nel Catanzarese, e a Bianco, nel territorio della provincia di Reggio Calabria.

La successione di incidenti riporta l’attenzione sulla sicurezza della Statale 106 Jonica, una delle principali arterie stradali della Calabria. La strada collega numerosi centri della fascia ionica ed è attraversata quotidianamente da lavoratori, studenti, mezzi pesanti e automobilisti diretti verso le località costiere.

L’intensità del traffico, soprattutto in determinate fasce orarie, può aumentare le difficoltà di percorrenza e rendere indispensabile una condotta particolarmente prudente.

Prudenza alla guida e attenzione alle indicazioni

In attesa di aggiornamenti sulle persone coinvolte e sulla riapertura completa della strada, agli automobilisti viene raccomandato di moderare la velocità, mantenere un’adeguata distanza di sicurezza e rispettare la segnaletica temporanea.

È inoltre importante evitare manovre rischiose e attenersi alle indicazioni delle autorità presenti nell’area. La situazione della circolazione tra Calopezzati e Pietrapaola resta legata alla conclusione dei rilievi e delle operazioni necessarie a liberare e mettere in sicurezza la carreggiata.