Skiri Trophy Xcountry: numero 43. Il mundialito ritorna a lago di Tesero

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Il 23-24 gennaio 2027 ritorna lo Skiri Trophy XCountry a Lago di Tesero (TN)

Le piste olimpiche della Val di Fiemme ospitano le categorie U10, U12, U14 e U16

Evento coordinato da Nicoletta Nones con in regia il GS Castello

Iscrizioni aperte da oggi! Nuovo look per il sito ufficiale dello Skiri Trophy

Lo Skiri Trophy XCountry guarda già al futuro e apre il conto alla rovescia verso la sua 43ª edizione. Dopo il grande successo del 2026, che ha richiamato a Passo Lavazè oltre 1.200 giovani fondisti da numerose nazioni, il celebre "mundialito" dello sci di fondo giovanile tornerà nella sua casa più iconica: lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero.

Le piste olimpiche della Val di Fiemme, protagoniste dei Giochi di Milano Cortina 2026 e da sempre teatro delle più importanti competizioni internazionali, accoglieranno ancora una volta centinaia di giovani atleti delle categorie Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16, per un fine settimana all'insegna dello sport, del divertimento e della crescita. Gareggiare a Lago di Tesero significa vivere un'esperienza unica, sugli stessi tracciati che hanno incoronato i grandi campioni dello sci di fondo mondiale e che continuano a rappresentare un punto di riferimento per l'intero movimento.

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Il GS Castello di Fiemme con lo staff coordinato da Nicoletta Nones è già al lavoro per organizzare un'altra edizione di altissimo livello, forte dell'entusiasmo lasciato dalla 42ª rassegna che ha confermato lo Skiri Trophy come uno degli appuntamenti più prestigiosi e partecipati dello sci di fondo giovanile internazionale. Una manifestazione che, in oltre quarant'anni di storia, ha visto passare migliaia di giovani atleti provenienti da tutta Europa e non solo, molti dei quali hanno poi intrapreso una brillante carriera ai massimi livelli.

L'albo d'oro dello Skiri Trophy racconta infatti la storia di tanti talenti. Il record assoluto appartiene a Mauro Brigadoi, capace di conquistare ben cinque successi tra il 2001 e il 2008. Con quattro vittorie figurano Jessica Piussi, Gaia Vuerich, Martina Vignaroli e Davide Graz, mentre tra i protagonisti delle ultime stagioni spiccano Anna Profanter e Thomas Gaole, entrambi saliti a quota tre affermazioni con i successi ottenuti nell'edizione 2026. Nomi che testimoniano come lo Skiri Trophy sia da sempre una straordinaria palestra per i campioni di domani.

Da oggi le iscrizioni alla 43ª edizione sono aperte (tariffa di 16 euro) e disponibili attraverso il nuovo sito ufficiale, completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti e nelle funzionalità per offrire un'esperienza ancora più intuitiva ad atleti, società sportive e famiglie. Un portale moderno che accompagnerà concorrenti e accompagnatori verso un altro grande appuntamento con il fondo giovanile internazionale.

Lo Skiri Trophy continua così a scrivere la propria storia, rinnovando l'impegno nella promozione dello sci di fondo giovanile e offrendo alle nuove generazioni l'opportunità di confrontarsi su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. Il conto alla rovescia è iniziato: le piste di Lago di Tesero sono pronte a riaccendere la magia dello Skiri Trophy.

Info: www.skiritrophy.com