Tentato furto in una villetta a Paravati di Mileto due uomini arrestati

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I sospettati sono stati sorpresi nel giardino di un’abitazione privata. Durante i controlli i carabinieri hanno sequestrato un passamontagna e un piede di porco lungo oltre 75 centimetri

L’intervento dei carabinieri dopo la segnalazione

Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato un furto in un’abitazione a Paravati, frazione del Comune di Mileto, nel territorio della provincia di Vibo Valentia.

L’intervento è scattato dopo che i due sono stati notati all’interno del giardino di una casa privata. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati i militari della Stazione dei Carabinieri di Filandari, affiancati dal personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia.

Passamontagna e piede di porco sequestrati

I carabinieri hanno individuato e bloccato i due uomini prima che riuscissero ad allontanarsi. Nel corso della successiva perquisizione sono stati trovati un passamontagna e un cosiddetto piede di porco lungo 75,5 centimetri.

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Il materiale, ritenuto compatibile con il tentativo di introdursi nell’abitazione, è stato sottoposto a sequestro. Gli accertamenti dovranno ora chiarire nel dettaglio la dinamica dell’episodio e verificare l’eventuale presenza di ulteriori elementi utili alle indagini.

Il Gip convalida gli arresti

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, nell’immediatezza dei fatti i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e confermato per entrambi la misura cautelare domiciliare. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate definitivamente nelle sedi giudiziarie competenti.