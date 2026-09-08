Catanzaro senza acqua a Germaneto e nelle vie Molè e Fares per lavori urgenti
Intervento sulla condotta idrica in corso nella mattinata di oggi Il ripristino dell’erogazione è previsto indicativamente entro le ore 12
Sospesa temporaneamente l’erogazione dell’acqua
Disagi nella mattinata di oggi in alcune zone di Catanzaro a causa di un intervento urgente sulla rete idrica. La sospensione temporanea dell’erogazione si è resa necessaria per consentire la riparazione della condotta dell’acqua in condizioni di sicurezza.
L’interruzione interessa via Molè, via Fares, il quartiere Germaneto e le aree limitrofe. Durante lo svolgimento dei lavori potrebbero quindi verificarsi rubinetti a secco o una sensibile riduzione della pressione.
Quando tornerà l’acqua a Catanzaro
Secondo le indicazioni comunicate dall’Ufficio Acquedotti, il ripristino del servizio idrico è previsto presumibilmente entro le ore 12 di oggi, compatibilmente con i tempi necessari per completare la riparazione.
L’orario resta indicativo, poiché nel corso dell’intervento potrebbero emergere ulteriori problemi tecnici capaci di prolungare la durata dei lavori.
Possibili variazioni dopo il ripristino del servizio
Al termine dell’intervento, l’erogazione dell’acqua dovrebbe riprendere gradualmente. Nelle prime fasi potrebbero manifestarsi temporanei cali di pressione o una lieve torbidità, dovuta alla movimentazione dei depositi presenti nelle tubazioni.
I residenti di Germaneto, via Molè, via Fares e delle zone vicine sono invitati a utilizzare l’acqua con attenzione fino al completo ritorno alla normalità.
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