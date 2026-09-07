Emma Bonino in condizioni critiche: ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma

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Un pomeriggio di apprensione per la politica italiana. Emma Bonino, storica leader di +Europa, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma intorno alle 18. Secondo le prime informazioni fornite da fonti sanitarie, le sue condizioni sarebbero critiche. Il trasferimento d'urgenza ha immediatamente scosso il mondo politico e dell'associazionismo, di cui Bonino è da decenni una figura di riferimento.

Un ricovero che riaccende i riflettori sulla sua salute

Non è la prima volta che Emma Bonino viene ricoverata presso la struttura ospedaliera romana. Già a fine 2025, la senatrice era stata accolta in terapia intensiva a seguito di un malore improvviso, rimanendo poi dimessa dopo circa una settimana di degenza. Le sue condizioni di salute, da tempo oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica, avevano già sollevato preoccupazioni, ma la notizia di oggi riporta nuovamente l'attenzione sulla sua fragilità fisica, sebbene la sua determinazione politica non sia mai venuta meno.

La carriera politica di una pioniera dei diritti civili

Emma Bonino è una delle figure più iconiche del panorama politico italiano ed europeo. Da ministra degli Esteri a commissaria europea, passando per le battaglie sui diritti civili e la legalizzazione delle droghe leggere, la sua carriera è stata costellata di impegni istituzionali e campagne radicali. La sua storia personale e politica è stretta in simbiosi con i temi della laicità dello Stato e della giustizia sociale, valori che continua a difendere nonostante le avversità fisiche.

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La reazione del mondo politico

In queste ore, sono arrivate numerose espressioni di vicinanza e solidarietà da parte di esponenti di diversi schieramenti. Dai leader di partito ai semplici cittadini, molti hanno voluto sottolineare l'importanza del suo contributo alla democrazia italiana e augurarle una pronta guarigione. Il presidente di +Europa, insieme ai vertici del partito, ha rilasciato una breve dichiarazione in cui chiede rispetto per la privacy e invita tutti a fare il tifo per la sua ripresa.

Le condizioni attuali e i prossimi aggiornamenti

Al momento, i medici dell'ospedale Santo Spirito stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per stabilire un quadro clinico preciso. Non sono ancora state fornite informazioni ufficiali sulla natura del malore che ha reso necessario il ricovero in codice rosso. I familiari e i collaboratori più stretti si sono raccolti in silenzio, in attesa di bollettini medici. La comunità politica e i cittadini seguono con apprensione l'evolversi della situazione, nella speranza di ricevere presto notizie rassicuranti.