Primiero, tre giorni di MTB Mondiale. Sport, spettacolo e bike Hospitality Festival

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Dall’11 al 13 settembre Primiero vive un grande weekend Mondiale

Il via con Gunn-Rita Dahle Flesjå e Massimo Debertolis alla Cerimonia di Apertura

Sabato alle 21.00 il palco sarà dei Demode – Tribute Depeche Mode

Bike Hospitality Festival, Kids Bike Experience, Expo, incontri e pedalate nel territorio

Sarà la Valle di Primiero, dall’11 al 13 settembre, a fare da teatro ad un intenso weekend di mountain bike internazionale con i Campionati del Mondo UCI Marathon Elite e Masters e la Mythos Primiero Dolomiti Marathon e Classic. Un appuntamento che, oltre alle sfide iridate sui tecnici e spettacolari tracciati dolomitici, proporrà un ricco programma di eventi dedicati ad atleti, appassionati, famiglie e pubblico.

Il momento inaugurale sarà venerdì 11 settembre alle 18.00 con la Cerimonia di Apertura a Fiera di Primiero, che avrà come protagonisti la leggenda della mountain bike Gunn-Rita Dahle Flesjå, madrina dell’evento, e Massimo Debertolis, campione del mondo Marathon nel 2004 e ideatore dei tracciati iridati di Primiero. Un incontro tra due grandi interpreti della storia della disciplina, chiamati ad aprire ufficialmente il fine settimana mondiale.

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La giornata di venerdì sarà ricca di appuntamenti con la Kids Bike Experience, il Mythos Bikenergy Expo, la presentazione stampa e il Bike Hospitality Festival, dedicato alla Nazionale italiana verso il Mondiale. A chiudere la serata, alle 21.00, sarà il Mythos Music Festival con un DJ Set.

Sabato 12 settembre, dopo le gare del Mondiale Elite, il programma proseguirà con la Kids Bike Experience e con due appuntamenti del Bike Hospitality Festival: alle 16.00 “Il turismo in bicicletta come leva di sviluppo dei territori” e, dalle 17.00, la “Pedalata alla scoperta del territorio”. La giornata si concluderà ancora in musica, alle 21.00, con i Demode - Tribute Depeche Mode.

Domenica 13, insieme alle competizioni iridate Master e alle gare Mythos Primiero Dolomiti Marathon e Classic, spazio anche ai più giovani con la Mythos Junior Kids Bike, seguita dalle premiazioni. Per tutto il weekend il Mythos Bikenergy Expo sarà inoltre il punto di riferimento per il pubblico e per gli appassionati del mondo bike.

Un programma che affianca alle grandi sfide mondiali un’offerta di intrattenimento e iniziative capace di coinvolgere l’intera comunità dell’evento: dalla mountain bike dei più piccoli alla musica, dagli incontri sul turismo in bicicletta alla scoperta del territorio, con la Cerimonia Inaugurale a dare il via ufficiale a tre giornate di sport e spettacolo nel cuore delle Dolomiti.

Sul fronte agonistico, sabato 12 settembre alle 9.00 scatterà il Campionato del Mondo Marathon Elite Men, seguito alle 9.30 dalla prova Elite Women: entrambe le gare si svilupperanno sulla distanza di 95 km con 4.000 metri di dislivello. Domenica 13 alle 8.30 sarà la volta del Campionato del Mondo Marathon Masters, sulla distanza di 87 km e 3.530 metri di dislivello. Alle 9.00 partirà la Mythos Primiero Dolomiti Marathon di 82 km e 3.500 metri di dislivello, mentre alle 9.30 prenderà il via la Mythos Primiero Dolomiti Classic, con 55,7 km e 2.280 metri di dislivello.

Un fine settimana che unirà dunque le sfide per i titoli mondiali all’esperienza Mythos, con grandi campioni, giovani bikers, eventi, musica e iniziative dedicate alla scoperta del territorio.

Info: www.mythosprimiero.com