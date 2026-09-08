Meteo Italia, svolta da mercoledì con temporali e deciso calo delle temperature

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La perturbazione atlantica raggiungerà prima il Nord per poi estendersi verso il Centro e il Sud portando piogge localmente intense e una sensibile diminuzione termica

Il lungo periodo dominato dall’alta pressione sta per interrompersi. Da mercoledì 9 settembre una perturbazione di origine atlantica attraverserà progressivamente l’Italia, determinando un aumento dell’instabilità, il ritorno delle piogge e un generale calo delle temperature.

I primi segnali del cambiamento saranno visibili già nel pomeriggio di martedì 8 settembre, quando sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica potranno formarsi temporali irregolari. In serata alcuni fenomeni potrebbero raggiungere il Piemonte e parte della Pianura Padana occidentale.

La fase più instabile è prevista tra mercoledì e giovedì: il peggioramento coinvolgerà inizialmente le regioni settentrionali, per poi spostarsi verso il Centro e successivamente interessare anche parte del Mezzogiorno. Le previsioni indicano un passaggio perturbato piuttosto organizzato, accompagnato da aria più fresca e da fenomeni temporaleschi localmente intensi. (meteolive.it)

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Previsioni meteo di martedì 8 settembre

Martedì la pressione atmosferica inizierà gradualmente a diminuire, pur mantenendo condizioni prevalentemente stabili durante la prima parte della giornata.

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nel pomeriggio, tuttavia, l’atmosfera diventerà più instabile in prossimità dei rilievi alpini e appenninici, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi.

Meteo al Nord

La mattinata trascorrerà con tempo generalmente soleggiato e poche nubi. Nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità sui settori alpini, con temporali irregolari che in serata potrebbero estendersi alle pianure occidentali, soprattutto tra Piemonte e Lombardia.

Le temperature non subiranno ancora variazioni significative. I valori massimi saranno compresi indicativamente tra i 28 gradi di Genova e i 30 o 35 gradi delle altre principali città settentrionali.

Meteo al Centro e in Sardegna

Le regioni centrali e la Sardegna vivranno una prima parte della giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Durante il pomeriggio si formeranno addensamenti più consistenti lungo la dorsale appenninica, con la possibilità di alcuni temporali a carattere irregolare.

I venti saranno generalmente deboli e provenienti da direzioni variabili, mentre i mari resteranno poco mossi o calmi. Le temperature massime oscilleranno prevalentemente tra 30 e 34 gradi.

Meteo al Sud e in Sicilia

Al Sud e in Sicilia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni in gran parte stabili. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano nelle zone interne dell’Appennino meridionale.

I venti soffieranno debolmente e i mari si manterranno generalmente calmi. Le temperature resteranno pressoché stazionarie, con un caldo ancora presente ma senza ulteriori aumenti significativi.

Previsioni meteo di mercoledì 9 settembre

Mercoledì è atteso il cambiamento più importante. L’arrivo di una perturbazione atlantica provocherà un brusco calo della pressione e un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Piogge e temporali interesseranno inizialmente il Nord-Ovest, per poi estendersi alle restanti regioni settentrionali e, in forma più irregolare, alla Toscana e alle zone interne del Centro. Le temperature diminuiranno soprattutto al Centro-Nord.

Meteo al Nord

Il tempo risulterà instabile fin dalle prime ore della giornata sulle regioni nordoccidentali. Le precipitazioni, frequentemente accompagnate da temporali, si sposteranno gradualmente verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna.

Durante i fenomeni più intensi non sono escluse raffiche di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti in brevi intervalli di tempo. Le temperature massime diminuiranno sensibilmente, con valori compresi indicativamente tra i 23 gradi di Aosta e i 30 gradi di Bologna.

I venti meridionali tenderanno a rinforzare e il moto ondoso sarà in aumento.

Meteo al Centro e in Sardegna

La mattinata sarà ancora in prevalenza stabile e soleggiata. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi, soprattutto sulla Toscana e lungo i rilievi appenninici, dove potranno verificarsi rovesci e temporali locali.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mentre i mari diventeranno progressivamente più mossi. Le temperature inizieranno a diminuire, con massime generalmente comprese tra 29 e 32 gradi.

Meteo al Sud e in Sicilia

Il peggioramento non raggiungerà immediatamente tutte le regioni meridionali. La giornata di mercoledì sarà ancora caratterizzata da ampie schiarite, soprattutto durante la mattinata.

Nel pomeriggio non si esclude qualche acquazzone nelle zone interne della Basilicata. I venti meridionali resteranno deboli e i mari poco mossi. Le temperature massime saranno comprese prevalentemente tra 29 e 32 gradi.

Giovedì 10 settembre il maltempo si sposta verso il Centro Sud

Durante la giornata di giovedì il fronte perturbato tenderà ad abbandonare gradualmente il Nord-Ovest, spostandosi verso il Nord-Est, l’Emilia-Romagna e le regioni centrali.

Piogge, rovesci e temporali potranno interessare soprattutto il versante adriatico e le aree appenniniche. Successivamente l’instabilità raggiungerà anche diverse zone del Centro-Sud, con possibili temporali su Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. (ilfattoquotidiano.it)

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un’ulteriore diminuzione delle temperature, più evidente nelle aree raggiunte dalle precipitazioni.

Mari molto caldi e rischio di temporali intensi

Un elemento da monitorare riguarda le temperature elevate raggiunte dalle acque del Mediterraneo. Dopo mesi caratterizzati da caldo persistente, alcuni bacini italiani presentano valori superficiali prossimi ai 29 o 30 gradi, in particolare nel Mar Tirreno.

Un mare particolarmente caldo favorisce una maggiore evaporazione e aumenta la quantità di umidità disponibile negli strati più bassi dell’atmosfera. In termini generali, per ogni grado di riscaldamento l’aria può contenere circa il 7 per cento di vapore acqueo in più.

Quando le correnti fresche associate alla perturbazione incontrano aria molto calda e umida, possono crearsi condizioni favorevoli alla formazione di nubi temporalesche particolarmente sviluppate.

Questo non significa che i fenomeni estremi interesseranno necessariamente tutte le località, ma aumenta la possibilità di assistere, su aree limitate, a:

piogge molto intense

nubifragi improvvisi

grandinate

forti raffiche di vento

temporali persistenti o autorigeneranti

Prima perturbazione organizzata di settembre

Il peggioramento atteso rappresenta uno dei primi passaggi perturbati organizzati della stagione meteorologica autunnale. La principale novità sarà la progressione delle precipitazioni dal Nord verso il Centro e il Sud, accompagnata dalla fine del caldo più intenso.

La situazione richiederà particolare attenzione tra mercoledì e giovedì, soprattutto nelle zone in cui i temporali potrebbero risultare più forti. Trattandosi di fenomeni spesso localizzati, sarà comunque importante seguire gli aggiornamenti delle previsioni e le eventuali comunicazioni della Protezione Civile.