Addio ad Anna, anima di Catanzaro è la mia città e punto di riferimento per l’intera comunità

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La coamministratrice e vicepresidente dell’associazione Catanzaro è la mia Città lascia un’eredità di passione impegno e amore autentico per il territorio

La comunità catanzarese piange la scomparsa di Anna Zampina, figura preziosa e profondamente legata alla città. Coamministratrice del gruppo Facebook e vicepresidente dell’associazione Catanzaro è la mia Città, Anna ha contribuito con competenza, sensibilità e dedizione alla crescita di una realtà diventata un importante spazio di informazione, confronto e partecipazione.

La sua morte lascia un grande vuoto nella famiglia, negli amici, nei collaboratori e nelle migliaia di persone che hanno imparato a conoscerla attraverso il suo impegno quotidiano. Rimane però viva l’impronta di una donna capace di mettere le proprie qualità al servizio della comunità.

Il dolore di Francesco Vallone per la scomparsa di Anna Zampina

A comunicare la triste notizia è stato Francesco Vallone, fondatore e amministratore di Catanzaro è la mia Città, che ha ricordato Anna come una collaboratrice instancabile, una compagna di viaggio leale e un autentico punto di riferimento.

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Il rapporto tra Francesco e Anna non era fondato soltanto sulla gestione quotidiana del gruppo. A unirli erano soprattutto l’amore per Catanzaro, il rispetto per le sue tradizioni e la volontà di offrire ai cittadini uno spazio libero nel quale esprimersi, confrontarsi e condividere ciò che accade sul territorio.

Per Vallone, la perdita di Anna rappresenta un dolore profondo, umano e personale. Insieme hanno accompagnato la crescita di quella che nel tempo è diventata una vera e propria piazza virtuale della città, aperta alle segnalazioni, ai ricordi, alle notizie e alle testimonianze dei cittadini.

Il contributo decisivo alla crescita del gruppo

Il gruppo Catanzaro è la mia Città, fondato da Francesco Vallone, ha potuto contare sin dall’inizio sul contributo sagace, competente e appassionato di Anna Zampina. Il suo lavoro ha avuto un ruolo determinante nel consolidamento della comunità e nel raggiungimento di un risultato significativo: il superamento dei 28.000 follower.

Un traguardo costruito nel tempo attraverso la costanza, la conoscenza del territorio e la capacità di instaurare un rapporto diretto con le persone. Dietro ogni pubblicazione c’erano attenzione, ascolto e un forte senso di responsabilità verso chi seguiva il gruppo.

Anna non si limitava a condividere contenuti. Osservava la città, ne raccoglieva le voci e contribuiva a raccontarne la quotidianità, le tradizioni, gli eventi, le difficoltà e le tante realtà positive spesso lontane dai riflettori.

La sua presenza ha aiutato il gruppo a diventare uno dei principali punti di riferimento cittadini, capace di riunire migliaia di persone attorno a un sentimento comune di appartenenza.

Una piazza virtuale aperta e libera

Anna aveva convinzioni personali e politiche ben definite, ma si è sempre impegnata affinché il gruppo mantenesse un carattere aperto e libero. Il suo obiettivo era permettere ai cittadini di partecipare e confrontarsi nel rispetto delle diverse opinioni.

Questo modo di intendere la comunicazione ha contribuito a rendere Catanzaro è la mia Città uno spazio riconoscibile, nel quale le persone potessero sentirsi ascoltate e parte attiva della vita cittadina.

Il confronto, quando condotto con rispetto, rappresentava per Anna un valore. La diversità delle opinioni non doveva trasformarsi in una barriera, ma diventare un’occasione per comprendere meglio le necessità e le aspirazioni della comunità.

Le pubblicazioni sospese in segno di lutto

In segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia, Francesco Vallone ha annunciato la temporanea sospensione delle pubblicazioni ordinarie nel gruppo.

Una decisione che esprime il desiderio di fermarsi e raccogliersi nel silenzio, lasciando spazio al dolore e al ricordo. Per una comunità abituata a pubblicare e condividere ogni giorno, la sospensione delle attività assume un significato ancora più profondo.

È un gesto con il quale gli amministratori e gli iscritti intendono stringersi idealmente attorno ai familiari di Anna, rendendo omaggio alla donna e alla professionista che ha dedicato una parte importante della propria vita a questo progetto.

L’amore di Anna per Catanzaro

Anna ha raccontato Catanzaro con passione e autenticità. Il suo legame con il capoluogo calabrese emergeva dal modo in cui seguiva gli avvenimenti cittadini, valorizzava le tradizioni e prestava attenzione ai problemi segnalati dalle persone.

Il suo lavoro nasceva dall’amore per la città e dal desiderio di renderla più unita e consapevole. Anna conosceva il valore delle piccole storie, delle immagini del passato, delle iniziative locali e delle testimonianze capaci di custodire la memoria collettiva.

La sua professionalità si accompagnava a una grande sensibilità umana. Sapeva ascoltare e comprendere le esigenze degli altri, mantenendo un rapporto sincero con la comunità che nel tempo aveva imparato ad apprezzarne l’impegno.

Un’eredità destinata a rimanere nel tempo

La scomparsa di Anna Zampina lascia un vuoto difficile da colmare, ma non cancella ciò che ha costruito. La sua eredità continuerà a vivere nel gruppo, nell’associazione e nelle persone che hanno condiviso con lei questo lungo percorso.

Ogni notizia pubblicata, ogni storia raccontata e ogni iniziativa dedicata a Catanzaro conserveranno una parte del suo lavoro. La comunità potrà continuare a riconoscersi nei valori che hanno guidato il suo impegno: rispetto, partecipazione, attenzione verso gli altri e amore per il territorio.

Il gruppo fondato da Francesco Vallone porterà per sempre anche la sua impronta. Il superamento dei 28.000 follower non rappresenta soltanto un dato numerico, ma testimonia la fiducia costruita attraverso anni di presenza costante e di dialogo con la città.

Il ricordo continuerà a vivere nella sua comunità

Ci sono persone che continuano a essere presenti attraverso ciò che hanno saputo creare. Anna è una di queste.

La sua professionalità, la sua capacità di ascoltare e il suo amore per Catanzaro resteranno legati alla storia del gruppo che ha contribuito in maniera decisiva a far crescere. Il modo più autentico per ricordarla sarà custodire quei valori e continuare a offrire alla città uno spazio di partecipazione e condivisione.

L’impronta lasciata da Anna non si cancellerà. Rimarrà nel cuore di chi le ha voluto bene, nel ricordo dei suoi collaboratori e nella grande comunità che ha aiutato a costruire.

Le condoglianze della redazione di InfoOggi.it

La redazione di InfoOggi.it esprime il proprio profondo cordoglio e rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia di Anna, ai suoi cari, a Francesco Vallone e a tutta la redazione di Catanzaro è la mia Città, stringendosi con rispetto e partecipazione al loro dolore.

Ciao Anna. Catanzaro non dimenticherà il tuo sorriso, la tua professionalità e tutto ciò che hai costruito per la sua comunità.

(Fonte Foto Catanzaro è la mia Città)