Incidente sulla SS106 a Simeri Mare coinvolte una betoniera e due automobili

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Traffico deviato e rallentamenti nei pressi dello svincolo mentre i Vigili del Fuoco completano le operazioni di soccorso e messa in sicurezza

Un incidente stradale sulla SS 106 si è verificato in prossimità del bivio di Simeri Mare, nel territorio della provincia di Catanzaro. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi: un camion betoniera e due automobili.

Soccorsi in corso al bivio di Simeri Mare

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. Le immagini mostrano danni rilevanti alla parte anteriore della betoniera e a una delle automobili coinvolte.

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Presenti anche i Carabinieri, chiamati a gestire la viabilità e a svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.

Traffico deviato sulla rotatoria

L’incidente ha provocato inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo questo tratto della Strada Statale 106. Il traffico è stato deviato verso la rotatoria di Simeri Mare, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito.

Le operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia della carreggiata potrebbero richiedere tempo. Si raccomanda quindi di procedere con prudenza, rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine e, quando possibile, scegliere percorsi alternativi.

Dinamica dell’incidente ancora da accertare

Restano da chiarire le cause dello scontro tra la betoniera e le due auto. Gli accertamenti consentiranno di stabilire la successione degli eventi e le eventuali responsabilità.

Il tratto interessato rappresenta uno snodo particolarmente frequentato per i collegamenti tra la SS 106, Simeri Mare e le località vicine. La presenza dei mezzi di soccorso e le temporanee modifiche alla viabilità rendono necessaria la massima attenzione.