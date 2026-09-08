Incidente sulla SS106 a Bianco, due feriti: donna incinta trasferita in elisoccorso
Scontro tra una Opel Corsa e una Fiat Panda nel territorio comunale di Bianco. Un uomo è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco
Un incidente stradale sulla SS106 ha provocato il ferimento di due persone nella mattinata, nel territorio del Comune di Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Opel Corsa e una Fiat Panda.
Donna incinta trasferita in elisoccorso
Tra le persone ferite c’è la conducente della Opel Corsa, una giovane donna in stato di gravidanza. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, è stata affidata al personale sanitario del SUEM 118.
I soccorritori hanno successivamente disposto il trasferimento della donna in una struttura ospedaliera mediante elisoccorso.
Conducente estratto dalla Fiat Panda
Particolarmente delicato anche l’intervento per soccorrere il conducente della Fiat Panda, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo in seguito all’impatto.
Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria hanno lavorato per liberare l’uomo e consentire al personale sanitario di prestargli assistenza. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale in ambulanza.
SS106 temporaneamente chiusa al traffico
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri e il personale dell’ANAS, impegnato nel ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.
Per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area, il tratto interessato della Statale 106 a Bianco è rimasto temporaneamente chiuso al transito.
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