Guerra in Ucraina, Zelensky apre a un vertice con Russia e Stati Uniti: l'incontro potrebbe svolgersi in autunno

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La diplomazia internazionale potrebbe presto registrare una svolta significativa. Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha dichiarato che un incontro tra negoziatori di Ucraina, Russia e Stati Uniti potrebbe tenersi già a settembre. L'auspicio è che i colloqui si svolgano il prima possibile, magari entro l'autunno, per provare a delineare un percorso di distensione dopo oltre due anni di conflitto.

Perché un vertice trilaterale ora

Le recenti missioni separate degli inviati americani a Mosca e Kiev hanno gettato le basi per un possibile dialogo diretto. Zelensky ha sottolineato che la sua amministrazione è pronta a sedersi al tavolo se tutte le parti coinvolte daranno il proprio assenso. La comunità internazionale osserva con attenzione, consapevole che qualsiasi passo concreto dipenderà dalla volontà di compromesso del Cremlino e dalla solidità del sostegno occidentale.

Le condizioni poste da Kiev

Nonostante l'apertura, il presidente ucraino ha ribadito che l'integrità territoriale del paese resta un punto non negoziabile. Eventuali trattative dovranno basarsi sui principi del diritto internazionale e sul rispetto della sovranità ucraina. L'ipotesi di una mediazione americana viene vista come un'opportunità per sbloccare una situazione di stallo che dura ormai da mesi, ma resta alta la diffidenza verso Mosca, accusata di strumentalizzare i negoziati per guadagnare tempo.

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Il ruolo degli Stati Uniti e le reazioni

Gli Stati Uniti, attraverso il loro inviato speciale, hanno mostrato segnali di apertura a facilitare un confronto diretto. Tuttavia, Washington mantiene una posizione prudente, condizionando la partecipazione a passi concreti da parte russa. Nel frattempo, l'Europa segue con interesse, mentre alcune cancellerie temono che un vertice troppo affrettato possa produrre risultati deboli o addirittura controproducenti. La palla ora passa alla diplomazia, con settembre che si profila come una finestra temporale cruciale.