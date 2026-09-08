Colpo al Museo Renoir sulla Costa Azzurra, rubati quattro capolavori

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Un furto d'arte che ha scosso l'ambiente culturale francese: nella notte tra domenica e lunedì, due ladri sono penetrati nel Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra, riuscendo a sottrarre quattro opere del celebre pittore impressionista. Il colpo è stato scoperto solo all'alba dal personale del museo, che ha subito lanciato l'allarme.

La dinamica del furto e il recupero di un'opera

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i due malviventi mentre forzavano una porta laterale del museo e si dirigevano verso la sala principale, dove erano esposte le tele. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con rapidità, ma durante la fuga una delle opere è stata abbandonata sulla strada, forse per un errore di valutazione o per un improvviso cambio di piano. Il quadro è stato recuperato dalle forze dell'ordine e riconsegnato al museo, mentre degli altri tre dipinti si sono perse le tracce.

Il valore stimato e la reazione del sindaco

Il sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, ha espresso sconcerto e ferma condanna per l'accaduto, sottolineando che le opere sottratte hanno un valore complessivo stimato intorno ai 9 milioni di euro. Masson ha inoltre dichiarato che il museo è presidiato da un sistema di allarme e videosorveglianza, ma i ladri sono riusciti ugualmente a eludere i controlli. Ha promesso piena collaborazione con gli investigatori per fare luce sul caso e riportare le tele al loro posto.

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Le indagini in corso

La polizia francese ha avviato un'indagine approfondita, analizzando i filmati delle telecamere della zona e raccogliendo eventuali testimonianze. Non si esclude che il furto sia stato commissionato da collezionisti senza scrupoli o da una rete internazionale di traffico di opere d'arte. Gli esperti ricordano che il mercato nero dell'arte è un fenomeno in crescita e che opere di grande firma come Renoir sono particolarmente ambite. La speranza è che il recupero di una delle tele possa fornire indizi preziosi per risalire all'intera banda.

Il fascino del Museo Renoir

Il Museo Renoir è ospitato nella casa dove il pittore visse gli ultimi anni della sua vita, circondato dagli ulivi e dal panorama sul mare. Le opere esposte rappresentano un patrimonio inestimabile per la cittadina e per l'intera storia dell'arte. La notizia del furto ha destato grande emozione tra i visitatori e gli appassionati, che sperano in un rapido epilogo positivo.

Appello internazionale

Le autorità francesi hanno lanciato un appello internazionale per ritrovare le tele, diffondendo le immagini delle opere rubate e chiedendo a musei, case d'asta e collezionisti di prestare attenzione a eventuali offerte sospettose. Nel frattempo, il museo resta temporaneamente chiuso per consentire le indagini e la verifica della sicurezza.