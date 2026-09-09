Serbia verso il voto anticipato: Vučić scioglie il parlamento e punta a diventare premier

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha ufficialmente sciolto il parlamento e indetto elezioni anticipate per il prossimo 25 ottobre. Una mossa politica che arriva al culmine di un periodo di forte instabilità, segnato da oltre due anni di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e represse con durezza dalle forze dell'ordine. L'obiettivo dichiarato di Vučić è quello di rafforzare la sua leadership, candidandosi a primo ministro e ottenendo un mandato popolare diretto.

Le radici della crisi: il crollo di Novi Sad e la rabbia degli studenti

Il malcontento popolare affonda le radici in una tragedia che ha scosso l'intero paese: il crollo della tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto il 1° novembre 2024, che ha causato la morte di 16 persone. Da quel momento, gli studenti hanno dato vita a un movimento di piazza che chiedeva trasparenza e giustizia, ma che è stato accolto da una repressione sempre più violenta. Le proteste studentesche sono diventate il simbolo della resistenza civile contro un sistema politico percepito come corrotto e autoreferenziale.

Una mossa calcolata: elezioni per rilegittimare il potere

La decisione di Vučić di indire nuove elezioni non è stata una sorpresa per gli analisti politici, ma rappresenta comunque una scommessa rischiosa. Il presidente punta a trasformare il suo ruolo da capo dello Stato a capo del governo, un passaggio che richiede una vittoria netta alle urne. Tuttavia, il clima di tensione e la sfiducia diffusa potrebbero giocare contro il partito al potere, offrendo agli schieramenti di opposizione una chance inedita. Le elezioni di ottobre saranno quindi un vero e proprio banco di prova per la democrazia serba, chiamata a scegliere tra continuità e cambiamento.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza