Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 9 settembre 2026

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IL TEAM SARDEGNA BRILLA A LEVICO TERME: QUINTO POSTO PER LA DELEGAZIONE GUIDATA DA FRANCESCA SAIU AL PING PONG KIDS

La prima, storica edizione trentina del Ping Pong Kids - Memorial Pierpaolo Merkel si è chiusa con un risultato lusinghiero per il tennistavolo isolano: la Sardegna si è difesa alla grande, conquistando il quinto posto nella classifica generale per regioni.

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A Levico Terme, il venticinquesimo atto della kermesse giovanile nazionale ha registrato adesioni importanti, superando la soglia dei cento partecipanti e unendo il confronto al tavolo a momenti di puro divertimento.

Francesca Saiu, tecnico della FITeT Sardegna, ha spiegato come questo piazzamento risenta dei numeri ridotti della pattuglia dei convocati: i comitati sul podio potevano contare su più elementi, riuscendo così a bilanciare le forze e a compensare un eventuale passo falso nei test atletici con i punti ottenuti in partita, o viceversa. Il gruppo, pur presentandosi con soli due atleti ufficiali e due rappresentanti delle Scuole di Tennistavolo, ha comunque massimizzato il rendimento di ogni singolo elemento.

Oltre ai verdetti agonistici, la selezionatrice ha sottolineato la qualità delle attività extra-sportive, come la caccia al tesoro organizzata dai giovani della Pro Loco locale, che ha accompagnato i piccoli atleti dalla palestra fino alle sponde del lago per il tiro alla fune e i giochi all'aperto. Molti bambini non avevano mai vissuto situazioni simili e si è trattato di un'esperienza formativa inedita che custodiranno a lungo, grazie a una formula capace di unire perfettamente confronto agonistico e socializzazione.

IL COMPARTO FEMMINILE: SPICCANO BEATRICE ZEDDA E ALESSIA RASSU

Le soddisfazioni maggiori per la spedizione sono arrivate dal settore femminile, a partire da Beatrice Zedda (AD Muravera TT), che ha sfiorato il titolo nel singolare riservato alle atlete sotto i 1.000 punti di ranking. .Sotto la spinta del doppio vantaggio iniziale, la giovanissima sarrabese si è vista rimontare dalla pugliese Rossana De Fazio, cedendo solo al quinto parziale (5-11, 9-11, 12-10, 11-8, 11-4).

Secondo l'analisi di Francesca Saiu, sul più bello (2-0, 9 pari), Beatrice ha avvertito la pressione del traguardo vicino; l'irrigidimento dovuto alla tensione ha favorito il ritorno dell'avversaria, capace di strapparle un successo sfiorato anche nel quarto set. La Zedda si è confermata con il terzo posto nelle prove motorie, un rendimento costante che, applicando i parametri delle vecchie edizioni, l'avrebbe incoronata regina della classifica combinata. Al di là dei numeri, il tecnico ha voluto elogiare soprattutto la sua reazione post-gara: a soli dieci anni, mentre in tanti altri casi si vedono scene di disperazione o proteste, Beatrice ha stretto la mano all'avversaria con compostezza e si è alzata pensando già al prossimo match. "Per me questa è stata la vittoria più bella", ha commentato l'allenatrice.

Le prove fisiche hanno visto invece il trionfo di Alessia Rassu (Tennistavolo Sassari). In gara per le Scuole di Tennistavolo, la piccola turritana ha vinto la classifica generale delle prove atletiche, mettendosi alle spalle la piemontese Ubibi e la lombarda Gentili. Il tecnico regionale ha spiegato che il percorso di Alessia al tavolo, invece, è stato condizionato da un raggruppamento misto particolarmente complesso, nato dalla necessità di accorpare le categorie superiori a causa del flusso delle iscrizioni. La Rassu si è così ritrovata in un girone unico da nove partecipanti insieme a quattro ragazzini. Cambiare continuamente avversari tra maschi e femmine l'ha destabilizzata all'inizio, facendola entrare in gara un po' fredda, ma la sua prestazione è cresciuta alla distanza. Alessia ha conquistato una vittoria confermando che la distanza dalle primissime è minima e ampiamente colmabile.

IL TALENTO DI TREVISAN E CALAMIDA PROIETTA LA SARDEGNA NEL FUTURO

Tra i maschietti spicca il profilo di Riccardo Trevisan (AD Muravera TT). Classe 2017, quindi tra i più giovani in griglia dell'intera manifestazione, ha chiuso con un ottimo quinto posto assoluto. Francesca Saiu ha analizzato il suo cammino, sbarrato solo da un sorteggio sfortunato che lo ha visto incrociare anzitempo un fortissimo atleta di origini cinesi, fisicamente molto più strutturato della media. Affrontato forse con troppa disinvoltura, quel match è stato l'unico passo falso di Riccardo in tutto il torneo. Da quel momento in poi il giovanissimo friulano di stanza nel Sarrabus non ha più concesso nulla, confermando che senza quell’incrocio prematuro avrebbe potuto lottare per il bersaglio grosso, nonostante la stanchezza accumulata abbia poi pesato leggermente sui suoi standard nelle prove fisiche.

Ottime indicazioni sono arrivate anche da Luca Calamida (Marcozzi Cagliari), anche lui un anno più piccolo rispetto alla soglia massima della gara e autore di un torneo concluso a metà classifica sia nel tennistavolo, sia nelle prove fisiche. L'allenatrice ha lodato il grande talento tecnico e la pulizia di gioco di Luca, che ha pagato dazio nelle prove atletiche solo perché fisicamente ancora più piccolo rispetto a rivali più potenti. Sia lui, sia Alessia Rassu fanno parte di società strutturate che stanno lavorando benissimo e il tecnico si è detta certa che, se i verdetti non sono arrivati in questa occasione, si concretizzeranno sicuramente nelle prossime competizioni.

A margine dell'evento, la referente tecnica Francesca Saiu ha ringraziato il Comitato Regionale per aver autorizzato l'inserimento nello staff di Luis Trevisan (papà di Riccardo). Il suo apporto in panchina è risultato determinante per la gestione delle gare, in particolare nelle frequenti fasi in cui la delegazione sarda ha avuto tre atleti impegnati al tavolo nello stesso momento. Il bilancio della faticosa trasferta si chiude con riscontri positivi e con l'auspicio, da parte dello staff isolano, di poter replicare l'esperienza nella medesima sede di Levico Terme anche nella prossima stagione agonistica.

AL VIA LA 17ª COPPA MURAVERA: LO STAGE GIOVANILE APRE LA STAGIONE REGIONALE

Muravera si conferma snodo centrale per il tennistavolo giovanile sardo. Dal 10 al 12 settembre 2026, la Palestra Comunale "Giovanni Cuccu" di viale Rinascita ospiterà la diciassettesima edizione della Coppa Muravera, l'ormai tradizionale appuntamento che apre il calendario agonistico dell'isola. La manifestazione, nata dalla collaborazione tra l'AD Muravera Tennistavolo del Presidente Luciano Saiu e il Comitato Regionale FITeT Sardegna, ha dovuto fare i conti con un cambio di programma: le date iniziali coincidevano con il rientro scolastico dei ragazzi, spingendo la macchina organizzativa ad anticipare lo stage per evitare sovrapposizioni. Il raduno resta comunque legato al primo weekend di gare ufficiali della stagione, di cui si parlerà nel paragrafo in basso. Il programma tecnico prevede il ritrovo giovedì 10 settembre alle ore 09:00. Seguiranno due giornate di allenamento intenso, giovedì e venerdì, divise tra sessioni mattutine (09:00-12:00) e pomeridiane (16:00-18:30) per un totale di circa cinque ore giornaliere al tavolo. Sabato 12 settembre, sempre dalle 09:00 alle 12:00, lo stage si concluderà con il classico torneo interno. La scelta strategica di quest'anno è l'ampliamento della platea dei partecipanti: l'obiettivo del comitato e della società ospitante è coinvolgere nuove leve accanto ai profili già noti, offrendo un'opportunità di confronto a chi ha avuto meno occasioni di frequentare i raduni regionali. Tra i convocati figurano, per il settore femminile, Alessia Rassu (ASD Tennistavolo Sassari), Claudia Melis, Anna Dessì e Beatrice Zedda (ASD Muravera TT). Il gruppo maschile sarà composto da Federico Casula, Edoardo Ian Eremita, Nicola Cilloco e Mattia Carrus (ASD Tennistavolo Sassari), Alessandro Sale (ASD Pol. Sporting Lanusei), Leonardo Basciu (ASD Muraverese Tennistavolo), Samuele Sotgiu, Nicolò Mascia e Luca Calamida (ASD Marcozzi) e Marco Orani (ASD Tennistavolo Quartu).

A guidare le sessioni sarà la Referente Tecnica Regionale Francesca Saiu, affiancata per l'occasione da Lorenzo Martinalli, giovane collaboratore dei quadri federali. Per i due tecnici si tratta dell'esordio alla guida del gruppo regionale, un debutto basato sull'integrazione dei rispettivi metodi di lavoro.

A supportare lo stage ci saranno anche i tecnici delle principali società isolane, che lavoreranno d'intesa con lo staff regionale: Nicola Pisanu (Muravera TT), Alberto Mattana (Muraverese), l'allenatore indiano Provas Mondal (Tennistavolo Sassari) e i tecnici del Tennistavolo Quartu. Chiuso il sipario sulla tre giorni giovanile, l'attività nella palestra di Muravera proseguirà senza sosta nel fine settimana successivo con il primo Torneo Regionale Ufficiale di categoria FITeT, appuntamento per il quale si attende un'importante affluenza di iscritti da tutta la Sardegna.

GRANDI FIRME E SFIDE ACCESE PER L'EVENTO NAZIONALE DI SCENA A SASSARI "

Il debutto del Trofeo Città dei Candelieri come torneo "Top 1" nazionale ha portato al PalaSantoru i migliori atleti del circuito, intrecciandosi con un traguardo storico per il Tennistavolo Sassari, che proprio il 5 settembre ha celebrato i cinquant'anni di fondazione tra musica e rinfreschi.

I verdetti del campo, preceduti dal tradizionale prologo paralimpico dello "Special Ping" dedicato alla Classe 11, hanno incoronato Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Chiara Colantoni (Tennistavolo Sassari) nei singolari assoluti. Il portacolori delle Fiamme Azzurre si è imposto nel tabellone maschile superando in una finale combattutissima per 3-1 Andrea Puppo (Tennistavolo Sassari), dopo aver eliminato Paolo Bisi (Tennistavolo Reggio Emilia) in semifinale, mentre l'altro bronzo ex aequo è andato a John Oyebode (Tennistavolo Sassari). Tra le donne, in un girone unico a cinque caratterizzato da un grande equilibrio, la padrona di casa Chiara Colantoni ha fatto valere il miglior quoziente set per lasciarsi alle spalle la compagna di squadra Valentina Roncallo (Tennistavolo Sassari) e Sofia Minurri (Muravera Tennistavolo), rispettivamente seconda e terza in classifica, in un lotto di partecipanti che ha visto anche la presenza di Francesca Seu (Muravera Tennistavolo) e Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari) a completare i piazzamenti. Il presidente della federazione regionale Simone Carrucciu, presente alla serata finale, traccia il bilancio della rassegna: "La bella atmosfera respirata a Sassari dimostra l'ottimo stato di salute del nostro movimento. Desidero ringraziare sinceramente la società organizzatrice per il grande lavoro svolto e tutti i giocatori che con la loro partecipazione hanno nobilitato l'evento. I migliori auguri per i prossimi 50 anni".

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Tennistavolo Sassari, Marcello Cilloco: "Festeggiare mezzo secolo di storia con un torneo di questa portata è un orgoglio immenso, e vedere in campo partite così tirate ripaga ogni fatica organizzativa. Il nostro sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato, alle istituzioni presenti e a chi ha onorato al meglio il ricordo di Stefano Ganau e Sergio Visioli, rendendo questa ricorrenza societaria davvero indimenticabile".

A MURAVERA IL 1° TORNEO REGIONALE PREDETERMINATO DI 6ª, 5ª E 4ª CATEGORIA

Dopo l’esordio stagionale con l’Open di Nulvi, riparte l’attività dei tornei predeterminati della FITeT Sardegna. Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, la Palestra Comunale "Giovanni Cuccu" di viale Rinascita a Muravera ospiterà il 1° Torneo Regionale valido per le classifiche maschili e femminili di sesta, quinta e quarta categoria. L'organizzazione logistica è affidata alla società ASD Muravera Tennistavolo, che disporrà nell'impianto fino a un massimo di 8 tavoli Joola 3000 SC con palline Tibhar 40+***.

Il programma orario prevede l'apertura dei cancelli sabato alle 14:30. Alle 15:30 inizierà la gara di Singolo Maschile 6ª Categoria, riservata agli atleti italiani tesserati entro il 6 settembre e ai non classificati. I primi 8 atleti qualificati accederanno alla gara di categoria superiore del giorno successivo.

Domenica 13 settembre l'impianto aprirà alle ore 09:00. La sessione mattutina inizierà alle 10:00 con il Singolo Maschile 5ª Categoria, seguita alle 12:00 dal Singolo Femminile 5ª Categoria. Nel pomeriggio, dalle 15:30, si disputeranno i tabelloni di Singolo Maschile e Femminile 4ª Categoria, ai quali si aggiungeranno i primi 8 qualificati della quinta categoria.

La formula di gioco stabilita dal regolamento prevede una prima fase a gironi da 3 o 4 giocatori, con passaggio dei primi due classificati al tabellone a eliminazione diretta. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set su 5. Saranno premiati i primi 4 classificati di ciascuna gara.

I tabelloni saranno compilati dal Giudice Arbitro effettivo Rossana Spiggia, coadiuvata sul campo dal Giudice Arbitro supplente Adriano Peroni.