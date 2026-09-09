La Ue stanzia 114,7 milioni alla Spagna per la crisi migratoria a Ceuta
La Commissione europea ha deciso di stanziare 114,7 milioni di euro a favore della Spagna per affrontare l'emergenza migratoria nella città autonoma di Ceuta, situata sulla costa nordafricana. La decisione arriva dopo gli arrivi di massa registrati il 30 e 31 luglio, quando centinaia di migranti hanno tentato di entrare nel territorio spagnolo, superando le barriere di confine.
Interventi finanziati dall'Ue
I fondi europei saranno destinati a diverse aree di intervento: il potenziamento dei controlli alle frontiere, l'incremento del personale di sicurezza e il miglioramento delle strutture di accoglienza per i migranti, con particolare attenzione ai minori non accompagnati.
Le richieste della Spagna
La Spagna, attraverso le sue autorità, aveva sollecitato un intervento comunitario per far fronte alla pressione migratoria a Ceuta, che si trova in una posizione geografica particolarmente esposta. Il sostegno dell'Ue mira a garantire una gestione più efficace e umanitaria dei flussi, rispettando al contempo le norme europee in materia di asilo e immigrazione.
Accoglienza e diritti dei minori
Particolare enfasi è stata posta sulla protezione dei minori non accompagnati, che rappresentano una categoria vulnerabile. I fondi consentiranno di migliorare le condizioni di accoglienza, garantendo spazi adeguati e servizi di supporto psicologico e legale. Questo intervento si inserisce nel quadro più ampio delle politiche migratorie dell'Unione, che mirano a bilanciare sicurezza e solidarietà tra gli Stati membri.
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