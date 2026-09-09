iPhone Duo, la nuova era pieghevole di Apple: tutto quello che c'è da sapere

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Apple ha ufficialmente alzato il velo sul suo primo iPhone pieghevole, chiamato iPhone Duo. L'evento, molto atteso dagli appassionati, ha svelato non solo il nuovo smartphone flessibile, ma anche una serie di altri prodotti che arricchiscono l'ecosistema Apple. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le implicazioni di queste novità.

iPhone Duo: il primo smartphone pieghevole di Apple

iPhone Duo rappresenta una vera svolta nel design degli smartphone della mela. Il dispositivo si presenta con una cerniera in titanio e un display interno da 7,8 pollici che si piega completamente, mentre il display esterno da 5,5 pollici permette di usare il telefono in modalità chiusa. La tecnologia utilizzata, chiamata FlexFold, garantisce una piega resistente e quasi invisibile, migliorando l'esperienza d'uso. Il dispositivo è dotato del nuovo chip A19 Pro, che assicura prestazioni elevate e un'ottima efficienza energetica.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: il top di gamma si rinnova

Accanto al pieghevole, Apple ha presentato i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Questi modelli puntano tutto sul comparto fotografico, con un sensore principale da 48 megapixel e una nuova lente periscopica che offre uno zoom ottico fino a 8x. Il display ProMotion da 120Hz è ancora più luminoso, raggiungendo picchi di 3.000 nit. Inoltre, sono stati introdotti nuovi colori, tra cui un elegante blu titanio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Apple Watch 12 e AirPods 5: gli altri protagonisti dell'evento

Nel corso della stessa presentazione, sono arrivati anche Apple Watch 12 e AirPods 5. L'orologio introduce un nuovo sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna, oltre a un'analisi più avanzata del sonno. Gli auricolari, invece, offrono una cancellazione attiva del rumore migliorata e un nuovo chip H3 che ottimizza la qualità audio. La durata della batteria è stata estesa fino a 8 ore con una singola carica.

Prezzi e disponibilità

Come da tradizione, i prezzi sono elevati. iPhone Duo parte da 2.499 euro per la versione con 256GB di memoria. Gli iPhone 18 Pro partono da 1.399 euro, mentre la versione Max da 1.599 euro. Gli Apple Watch 12 sono disponibili da 499 euro, e gli AirPods 5 costano 279 euro. I preordini apriranno il 15 settembre, con consegna prevista a partire dal 22 settembre.

Impatto sul mercato e prospettive future

L'ingresso di Apple nel segmento dei pieghevoli è destinato a cambiare le dinamiche competitive. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe spingere altri produttori ad accelerare lo sviluppo di dispositivi simili, consolidando una fascia di mercato fino a oggi dominata da Samsung e Huawei. Con questa mossa, Apple punta a riconquistare utenti in cerca di innovazione e a rafforzare il proprio ecosistema, che ora si estende a un nuovo fattore di forma. La pieghevole è il futuro? Se il successo di iPhone Duo confermerà le aspettative, potrebbe diventare lo standard nei prossimi anni.

In sintesi, l'evento di Apple ha segnato una tappa storica. L'azienda di Cupertino non ha solo introdotto un nuovo prodotto, ma ha ridefinito i confini della sua offerta, aprendo le porte a una nuova era dell'innovazione. Gli appassionati e gli esperti del settore sono già in fermento. Il futuro è qui, e si piega.