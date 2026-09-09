Crotone, giovane investito da un’auto in via Giovanni Paolo II
Crotone, ragazzo investito da un’auto in via Giovanni Paolo II: trasportato in ospedale
Paura nei pressi dell’ex Aquilone dove un giovane è stato travolto da una vettura e soccorso tempestivamente
Incidente in via Giovanni Paolo II
Momenti di apprensione a Crotone, dove nella serata di oggi un ragazzo è stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato intorno alle 19.40 in via Giovanni Paolo II, all’altezza dell’ex Aquilone.
Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura avrebbe travolto il giovane mentre si trovava lungo la strada. L’impatto ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorritori.
Il giovane trasferito in codice rosso
Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo è stato assistito tempestivamente dalle persone presenti e successivamente affidato al personale sanitario.
Il giovane, che risultava cosciente al momento dei soccorsi, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in codice rosso per ricevere le cure necessarie ed essere sottoposto agli accertamenti clinici del caso. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.
Accertamenti sulla dinamica dell’investimento
Restano ancora da chiarire le circostanze nelle quali si è verificato l’incidente stradale a Crotone. Gli accertamenti dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.
Particolare attenzione sarà riservata alla posizione del ragazzo e alla traiettoria percorsa dall’automobile nei momenti immediatamente precedenti all’impatto. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.