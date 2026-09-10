Cosenza Cavese a porte chiuse allo stadio Ezio Scida di Crotone

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La partita in programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 15 si giocherà senza pubblico sugli spalti

Disposto lo svolgimento della gara senza spettatori

La sfida Cosenza-Cavese, valida per il campionato 2026-2027, si disputerà a porte chiuse. L’incontro è in programma sabato 12 settembre 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 15, presso lo stadio Ezio Scida di Crotone.

La decisione comporterà l’assenza totale degli spettatori sugli spalti. I sostenitori delle due squadre, pertanto, non potranno accedere all’impianto per assistere alla partita.

La decisione del Prefetto di Crotone

Il provvedimento è stato adottato dal Prefetto della Provincia di Crotone per ragioni legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il club rossoblù, preso atto delle disposizioni ricevute, ha confermato che la gara si svolgerà regolarmente, ma senza la presenza dei tifosi.

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Non si tratta quindi di un rinvio o di uno spostamento dell’incontro: restano confermati sia la sede dello stadio Ezio Scida sia l’orario delle 15.

Una partita in un’atmosfera insolita

Lo svolgimento di Cosenza-Cavese senza pubblico cambierà inevitabilmente il clima della gara. Il sostegno dei tifosi rappresenta infatti una componente importante, soprattutto per una squadra abituata a contare sulla partecipazione e sul calore della propria tifoseria.

I calciatori dovranno affrontare l’incontro in un impianto privo del consueto supporto dagli spalti, mantenendo alta la concentrazione in un contesto particolare. La disposizione riguarda esclusivamente l’accesso del pubblico e non modifica il programma sportivo previsto.

Data orario e sede di Cosenza Cavese

La partita Cosenza-Cavese si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. L’accesso all’impianto sarà vietato agli spettatori in ottemperanza al provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.