Tromba marina avvistata al largo di Santa Margherita Ligure

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Una tromba marina è stata avvistata oggi nelle acque antistanti Santa Margherita Ligure, suscitando curiosità e preoccupazione tra residenti e turisti. Il fenomeno, ripreso in un video diffuso sui social, ha mostrato una colonna d'aria e acqua sollevarsi dal mare, offrendo uno spettacolo tanto affascinante quanto potenzialmente pericoloso.

Che cos'è una tromba marina

Le trombe marine sono vortici d'aria che si formano sulla superficie del mare, spesso associate a temporali o a condizioni di instabilità atmosferica. Possono essere di due tipi: quelle "fredde", che si generano in assenza di temporali, e quelle "temporalesche", più intense e simili ai tornado. Nel caso ligure, si è trattato probabilmente di una tromba marina temporalesca, data la presenza di nubi minacciose nella zona.

La costa ligure e i fenomeni meteorologici estremi

La Liguria è una regione frequentemente interessata da eventi meteorologici intensi, a causa della conformazione orografica e della vicinanza al mare. Le trombe marine non sono rare, specialmente in autunno e in primavera, quando le acque relativamente calde del Mediterraneo incontrano masse d'aria fredda in quota. Tuttavia, la loro comparsa così vicino alla costa può destare allarme.

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Possibili conseguenze e consigli

Sebbene la maggior parte delle trombe marine si dissolva prima di raggiungere la terraferma, è importante prestare attenzione. Possono causare forti raffiche di vento, piogge intense e mareggiate improvvise. Le autorità locali raccomandano di evitare di uscire in mare durante questi fenomeni e di seguire le indicazioni della protezione civile. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Un evento da monitorare

I meteorologi continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore, poiché le condizioni atmosferiche potrebbero favorire ulteriori sviluppi. La tromba marina di oggi rappresenta un promemoria della potenza della natura e dell'importanza di rimanere informati.