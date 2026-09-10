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Bestemmia a Venezia durante la Mostra del Cinema multa di 102 euro

Redazione
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Bestemmia a Venezia durante la Mostra del Cinema multa di 102 euro
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Durante la Mostra del Cinema di Venezia, un episodio insolito ha visto protagonista un 22enne in scooter che, per evitare di investire un ospite della rassegna, ha frenato bruscamente e pronunciato una bestemmia. L'uomo è stato immediatamente fermato dalla polizia locale e multato con una sanzione di 102 euro.

La sanzione per bestemmia

La bestemmia in pubblico è regolata dall'articolo 724 del Codice penale, che oggi prevede un illecito amministrativo con multe che vanno da 51 a 309 euro. Nel verbale redatto dagli agenti si specifica che la persona, in presenza di più persone, ha bestemmiato con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato.

Contesto e reazioni

L'episodio si è verificato in una zona affollata per via della Mostra del Cinema, evento che richiama visitatori da tutto il mondo. La polizia locale ha ricordato che il rispetto delle norme civili è fondamentale, soprattutto in contesti internazionali. La multa è stata comminata secondo la legge vigente, che tutela il sentimento religioso.


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Argomenti:
bestemmia multa mostra cinema venezia polizia locale articolo codice penale sanzione amministrativa

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