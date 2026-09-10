Catanzaro rafforza il dialogo istituzionale tra Questura e Tribunale

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Il Questore incontra Giuseppe Spadaro dopo il suo insediamento alla presidenza del Tribunale di Catanzaro

La visita istituzionale al nuovo presidente del Tribunale

Nella mattinata di oggi, il Questore di Catanzaro ha incontrato il dottor Giuseppe Spadaro, recentemente insediatosi nel prestigioso incarico di presidente del Tribunale di Catanzaro.

La visita si è svolta in un clima di cordialità e reciproca disponibilità. Il colloquio ha rappresentato un’importante occasione per confermare la solidità dei rapporti tra la Questura di Catanzaro e l’Ufficio giudiziario, oltre alla volontà condivisa di mantenere un confronto costante e costruttivo.

Collaborazione per la legalità e la sicurezza del territorio

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi di interesse comune, con particolare attenzione alla necessità di una proficua interlocuzione tra le istituzioni che, nel rispetto delle rispettive competenze, operano quotidianamente al servizio della comunità.

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Il dialogo tra Autorità di pubblica sicurezza e Autorità giudiziaria costituisce infatti un elemento fondamentale per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e contribuire alla tutela della legalità, alla prevenzione dei reati e al contrasto della criminalità.

La collaborazione non implica una sovrapposizione dei ruoli, ma si fonda sul coordinamento e sulla capacità di affrontare con responsabilità le esigenze legate alla sicurezza della collettività e al funzionamento della giustizia.

Il ricordo del padre di Giuseppe Spadaro nella Squadra Mobile

La visita ha assunto anche una significativa dimensione personale. Durante la conversazione sono stati ricordati gli anni in cui il padre del presidente Spadaro prestò servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro.

Nel corso della sua attività si distinse per le capacità investigative, la professionalità e l’impegno dimostrato nelle operazioni di polizia giudiziaria. Il ricordo ha riportato alla memoria persone, episodi e momenti appartenenti a una stagione importante della storia della Questura e della Squadra Mobile catanzarese.

È emerso così un naturale legame tra il servizio svolto in passato dal padre e il nuovo incarico istituzionale assunto oggi dal figlio alla guida del Tribunale. Un collegamento che testimonia come la dedizione alle istituzioni possa lasciare un’impronta duratura e attraversare le generazioni.

Gli auguri del Questore per il nuovo incarico

Al termine dell’incontro, il Questore ha rivolto a Giuseppe Spadaro i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico, assicurando la piena disponibilità della Questura a proseguire il rapporto di collaborazione con il Tribunale.

Nel rispetto dell’autonomia e delle differenti funzioni, Questura e Tribunale di Catanzaro continueranno quindi a mantenere un dialogo istituzionale improntato alla correttezza, alla fiducia e alla responsabilità, con l’obiettivo comune di garantire legalità, sicurezza e regolare funzionamento delle rispettive attività.