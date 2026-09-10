Catanzaro, straniero irregolare trasferito al CPR di Potenza dopo la scarcerazione

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Il provvedimento è stato adottato dal Questore per consentire l’esecuzione dell’espulsione e completare gli adempimenti previsti dalla normativa

Il provvedimento della Questura di Catanzaro

Nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento di un cittadino straniero risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

La misura è stata adottata al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, con l’obiettivo di assicurare l’effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione e consentire il completamento delle procedure previste dalla legge.

La presa in carico dopo la scarcerazione

L’uomo è stato affidato agli operatori dell’Ufficio Immigrazione al momento della scarcerazione, dopo aver espiato una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

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Gli agenti hanno quindi avviato le verifiche necessarie per ricostruire la sua posizione giuridica e amministrativa. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il cittadino straniero era già stato segnalato alle Forze di Polizia come scafista, elemento che ha richiesto un esame particolarmente approfondito della situazione.

Trattenimento disposto in attesa dell’espulsione

Conclusa l’istruttoria, il Questore ha disposto il trattenimento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere b, c e d, del decreto legislativo 142 del 2015.

Il provvedimento è finalizzato a garantire l’esecuzione dell’espulsione dello straniero e a permettere lo svolgimento degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, compresi quelli eventualmente collegati alla procedura di protezione internazionale.

Il trattenimento amministrativo rappresenta una misura distinta dalla detenzione conseguente a una condanna penale. Viene applicato nei casi previsti dalla legge per consentire alle autorità di completare le verifiche sull’identità, sulla posizione dello straniero e sulle condizioni necessarie al rimpatrio.

Trasferimento al CPR di Potenza

Il cittadino straniero è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove resterà per il periodo necessario alla definizione delle procedure amministrative e nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

All’interno del centro saranno completati gli adempimenti utili alla successiva esecuzione del rimpatrio, subordinatamente alle verifiche e alle decisioni delle autorità competenti.

Controlli sull’immigrazione irregolare a Catanzaro

L’operazione rientra nelle attività svolte dalla Questura di Catanzaro per monitorare le posizioni dei cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio. Un lavoro che comprende controlli documentali, accertamenti amministrativi e applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa sull’immigrazione.

L’obiettivo è conciliare il rispetto delle garanzie riconosciute dalla legge con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, assicurando l’esecuzione delle misure disposte nei confronti delle persone prive dei requisiti necessari per soggiornare in Italia.

Catanzaro, 10 settembre 2026