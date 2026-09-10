Valter Lavitola resta in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza presentata dai difensori di Valter Lavitola, confermando la misura cautelare in carcere. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report su Rai 3.

Le accuse e il metodo mafioso

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Lavitola avrebbe orchestrato un attentato intimidatorio nei confronti di Ranucci, noto per le sue inchieste giornalistiche. I giudici hanno confermato l'aggravante del metodo mafioso, ritenendo che l'azione sia stata compiuta con modalità tipiche della criminalità organizzata. Tale aggravante comporta un aumento delle pene e una maggiore severità nelle misure cautelari.

La decisione dei giudici

L'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Lavitola è stata rigettata. I giudici del Riesame hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e la gravità indiziaria, sottolineando la pericolosità sociale dell'indagato e il rischio di inquinamento probatorio. La difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari o una misura meno afflittiva, ma il collegio ha confermato la custodia in carcere.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni

La notizia ha suscitato ampio clamore nel mondo del giornalismo e della politica. Ranucci, che ha sempre denunciato pressioni e minacce per il suo lavoro, non ha rilasciato dichiarazioni immediate. Diverse associazioni professionali hanno espresso solidarietà al giornalista, sottolineando l'importanza della libertà di stampa e della tutela dei cronisti.

Chi è Valter Lavitola

Valter Lavitola è un imprenditore ed ex editore, noto alle cronache per le sue vicende giudiziarie e i suoi legami con il mondo politico. È stato coinvolto in diverse inchieste, tra cui quella sulla compravendita dei senatori e sui fondi neri. La sua figura è da sempre associata a scandali e intrecci tra affari e politica.