Albero crolla davanti all'Università di Cassino: due studenti feriti
Un albero di grandi dimensioni è crollato questa mattina davanti alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino, in provincia di Frosinone. Il pioppo, con un tronco del diametro superiore al metro, si è abbattuto improvvisamente sulla carreggiata antistante l'edificio, travolgendo due studenti che in quel momento si trovavano nelle vicinanze.
La dinamica dell'incidente
Secondo le prime ricostruzioni, il crollo è avvenuto in mattinata, in un orario di particolare affluenza. Il pioppo ha ceduto alla base, forse a causa delle forti piogge dei giorni scorsi o di problemi strutturali, invadendo la sede stradale e creando una situazione di pericolo per pedoni e veicoli. I due giovani coinvolti sono rimasti feriti ma, al momento dell'arrivo dei soccorritori, erano coscienti e in grado di rispondere.
Soccorsi e soccorso
Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell'ordine, che hanno prestato le prime cure ai due studenti e messo in sicurezza l'area. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione, ma sono stati comunque trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere l'albero e ripristinare la viabilità.
Le possibili cause
L'episodio riaccende i riflettori sulla manutenzione del verde pubblico, soprattutto in prossimità di luoghi frequentati da studenti e cittadini. Il crollo potrebbe essere stato causato da fattori naturali, come il maltempo o l'età avanzata della pianta, ma non si esclude un cedimento strutturale dovuto a scarsa manutenzione. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.
La sicurezza nelle università
Quanto accaduto all'Università di Cassino riporta l'attenzione sulla sicurezza degli spazi pubblici e delle aree verdi che circondano le facoltà. Studenti e personale chiedono maggiori controlli e interventi tempestivi per prevenire simili incidenti. Nei prossimi giorni, l'ateneo potrebbe annunciare verifiche straordinarie su tutti gli alberi presenti nel campus e nelle zone limitrofe.
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