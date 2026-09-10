Albero crolla davanti all'Università di Cassino: due studenti feriti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un albero di grandi dimensioni è crollato questa mattina davanti alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino, in provincia di Frosinone. Il pioppo, con un tronco del diametro superiore al metro, si è abbattuto improvvisamente sulla carreggiata antistante l'edificio, travolgendo due studenti che in quel momento si trovavano nelle vicinanze.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo è avvenuto in mattinata, in un orario di particolare affluenza. Il pioppo ha ceduto alla base, forse a causa delle forti piogge dei giorni scorsi o di problemi strutturali, invadendo la sede stradale e creando una situazione di pericolo per pedoni e veicoli. I due giovani coinvolti sono rimasti feriti ma, al momento dell'arrivo dei soccorritori, erano coscienti e in grado di rispondere.

Soccorsi e soccorso

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell'ordine, che hanno prestato le prime cure ai due studenti e messo in sicurezza l'area. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione, ma sono stati comunque trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere l'albero e ripristinare la viabilità.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le possibili cause

L'episodio riaccende i riflettori sulla manutenzione del verde pubblico, soprattutto in prossimità di luoghi frequentati da studenti e cittadini. Il crollo potrebbe essere stato causato da fattori naturali, come il maltempo o l'età avanzata della pianta, ma non si esclude un cedimento strutturale dovuto a scarsa manutenzione. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

La sicurezza nelle università

Quanto accaduto all'Università di Cassino riporta l'attenzione sulla sicurezza degli spazi pubblici e delle aree verdi che circondano le facoltà. Studenti e personale chiedono maggiori controlli e interventi tempestivi per prevenire simili incidenti. Nei prossimi giorni, l'ateneo potrebbe annunciare verifiche straordinarie su tutti gli alberi presenti nel campus e nelle zone limitrofe.