La Calabria piange Giuseppe Bianchi morto a 14 anni dopo settimane di ricovero

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Il giovane si era sentito male durante un soggiorno familiare in Grecia. Trasferito successivamente all’ospedale Bambino Gesù di Roma, è stato sottoposto a sei interventi chirurgici prima del tragico epilogo avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno

Un giorno che avrebbe dovuto essere dedicato alla festa si è trasformato nel momento più doloroso per una famiglia e per un’intera comunità. Giuseppe Bianchi, giovane di Mileto, è morto il 9 settembre nel giorno del suo quattordicesimo compleanno, dopo settimane di ricovero e numerosi tentativi compiuti dai medici per salvargli la vita.

Il ragazzo era stato inizialmente ricoverato in Grecia, dove si trovava con la madre, il fratello e i nonni per raggiungere il padre, impegnato nel Paese per una missione di lavoro. Successivamente era stato trasferito al Bambino Gesù di Roma, dove le sue condizioni erano rimaste estremamente gravi.

Il malore improvviso durante il soggiorno in Grecia

La vicenda era iniziata nel mese di agosto. Il padre di Giuseppe, Salvatore Francesco Bianchi, carabiniere, si trovava in Grecia per motivi professionali. La moglie Tina Galante aveva deciso di raggiungerlo insieme ai figli Giuseppe e Pietro e ai genitori del marito, così da trascorrere alcuni giorni in famiglia.

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Durante una notte, mentre dormiva accanto al fratello, Giuseppe ha improvvisamente perso conoscenza. Pietro si è accorto immediatamente che qualcosa non andava e ha dato l’allarme, consentendo l’intervento dei soccorsi e il rapido trasferimento del ragazzo in ospedale.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato un gravissimo problema cardiovascolare con interessamento dell’aorta. La situazione ha richiesto un intervento chirurgico urgente, ma il quadro clinico è rimasto particolarmente complesso.

Il trasferimento al Bambino Gesù e i tentativi dei medici

La gravità delle condizioni ha reso necessario il trasferimento di Giuseppe al Bambino Gesù di Roma, centro pediatrico specializzato nel trattamento delle patologie più delicate.

Nell’ospedale romano il ragazzo sarebbe stato sottoposto complessivamente a sei interventi chirurgici. Medici e personale sanitario hanno continuato a lottare insieme alla famiglia, tentando ogni soluzione possibile per stabilizzare le sue condizioni.

Dopo l’ultima operazione, però, il quadro clinico è ulteriormente peggiorato. Le speranze si sono progressivamente affievolite fino alla notizia della morte, arrivata il 9 settembre, proprio nel giorno in cui Giuseppe avrebbe dovuto spegnere quattordici candeline.

Il doloroso messaggio del padre per Giuseppe

A esprimere il dolore della famiglia è stato il padre, che sui social ha dedicato al figlio un messaggio nel giorno del suo compleanno.

“Buon quattordicesimo compleanno, amore mio”, ha scritto Salvatore Francesco Bianchi, affidando alle sue parole lo strazio di un genitore che avrebbe voluto prendere il posto del proprio figlio.

Nel suo saluto ha poi invitato Giuseppe a vegliare sulla madre e sul fratello Pietro, definendolo forte e chiedendogli di diventare il loro angelo custode. Parole intime e commoventi, che raccontano le settimane trascorse tra paura, attesa e speranza accanto al ragazzo.

Il cordoglio del sindaco di Mileto

La scomparsa di Giuseppe Bianchi ha profondamente colpito Mileto. Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale ai genitori, al fratello Pietro e a tutti i familiari.

Giuseppe era anche nipote di Francesco Saverio Galante, collaboratore culturale del Comune attraverso l’Accademia Milesia. Il primo cittadino ha ricordato il giovane come una persona piena di progetti e con un’intera vita davanti, sottolineando quanto sia difficile trovare parole capaci di offrire conforto davanti a una perdita così dolorosa.

Nel messaggio istituzionale, il sindaco ha rivolto un pensiero particolare alla solidità e ai valori della famiglia, auspicando che proprio l’unione tra i suoi componenti possa rappresentare una fonte di forza nel ricordo di Giuseppe.

Mileto unita nel ricordo di un ragazzo d’oro

La comunità miletese si stringe intorno alla famiglia Bianchi, già provata da settimane di angoscia e speranza. Numerosi messaggi di affetto e solidarietà sono stati rivolti ai genitori e al fratello del quattordicenne.

Per Mileto si tratta di un nuovo, grave lutto, arrivato a breve distanza dalla morte di Ema, Izidor e Petra, i tre componenti della famiglia slovena deceduti in seguito alle conseguenze dell’esplosione avvenuta il 25 agosto nel B&B Villa Mary.

Il ricordo di Giuseppe resterà legato alla sua giovane età, alla forza dimostrata durante la lunga battaglia e all’amore della sua famiglia. Per chi lo ha conosciuto rimarrà un ragazzo d’oro e un esempio da custodire nel tempo.